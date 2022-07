MotoGP, Marc Marquez attende la sentenza di agosto: “Mi sono stancato…”

Dieci anni di gloria per Marc Marquez e Honda in MotoGP, con un totale di 6 titoli mondiali, 99 podi, 59 vittorie, 62 pole position. In occasione della sua visita allo stabilimento Repsol a Madrid ha ricevuto in regalo dal pittore madrileno Manu Campa una tela alta 2,6 metri per 1,5 di larghezza su cui è impressa l’immagine del pilota sulla sua RC213V 2022. Un modo per ringraziare il campione di Cervera per le indelebili pagine di storia scritte insieme, almeno fino al luglio 2020, quando ha subito il brutale infortunio a Jerez. “Ci si stanca di lavorare… ma anche delle vacanze. Mi sono stancato, ora voglio un po’ di movimento, inizio l’allenamento e il recupero, cosa che cercheremo di fare nei prossimi mesi“.

L’ultima speranza di Marquez

Da allora è iniziato un lungo calvario per Marc Marquez, nonostante tutto ha incassato tre vittorie nella stagione MotoGP 2021 ottenute “con un braccio solo”, per dirla alla Alberto Puig. La frattura all’omero ha cambiato decisamente la sua carriera professionale, ma la speranza è di ritrovare la luce in fondo al tunnel dopo la quarta operazione al braccio. Lo scorso 2 giugno è volato negli USA per un ultimo tentativo di ritornare alla normalità. La seconda visita medica sostenuta presso la clinica Ruber di Madrid ha dato ottime speranze, ma fino al giorno che risalirà sulla Honda nulla è dato per certo. Non è scontato che rivedremo il Marc Marquez di una volta, capace di sfidare il limite e il destino. D’altronde il rischio di un nuovo caso di diplopia è sempre incombente e dovrà farci i conti per tutta la carriera.

Ad agosto si decide il ritorno in MotoGP

Davanti a sé ha sei settimane di lavoro e riabilitazione prima della terza visita in programma a fine agosto. Soltanto allora il dottor Sánchez Sotelo rivedrà di nuovo l’evoluzione del suo omero destro e deciderà i prossimi passi per Marc Marquez. E magari azzarderà una data per il ritorno in MotoGP, non prevedibile prima del mese di ottobre, perché stavolta nessuno vuole prendersi rischi e responsabilità. Un rientro affrettato potrebbe infrangere le ultime speranze del “Cabroncito”, perché di speranza si tratta fino a quando non ritornerà a competere con i suoi colleghi e rivali. Un infortunio del genere, con le complicazioni che ne sono seguite, avrebbe messo definitivamente ko molti altri piloti. Per Marc vacanze finite, ma cerca di concedersi qualche momento di relax. Nella giornata di ieri è stato al concerto della cantante Rosalía al WiZink Center di Madrid. Momento che non ha mancato di immortalare sul suo profilo social.