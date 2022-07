Shark Street Drak: il jet urbano diventa sportivo e unico

La divisione Metro è un universo di eleganza, composto da caschi che uniscono tecnologia all’avanguardia e materiali di alta qualità. Tra i protagonisti di questa gamma, lo Street-Drak è un casco urbano e sportivo allo stato puro. Con il suo design esclusivo, offre uno stile senza compromessi, riconoscibile tra mille. Dotato di una maschera bi-materia estremamente tecnica, di goggle premium “ultra thin frame” e di una doppia visiera anti-appannamento “full vision”, integra anche un interno microtech, dalle proprietà antibatteriche, omologato “AEGIS” (una tecnologia rivoluzionaria che garantisce ai tessuti un’igiene ottimale) ed è proposto in due taglie di calotta per adattarsi perfettamente a ogni morfologia.

Altamente personalizzabile

Lo Street Drak è un casco completamente personalizzabile. Maschera, lente e frame dei google esistono in diverse colorazioni che possono essere combinate a piacimento oppure alternate per un look sempre diverso.

I dati tecnici

Tipo di casco: jet. Struttura e sicurezza: Calotta in termoplastica iniettata, due taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale. Fibbia micrometrica. EPS (Expanded polystyrene) multi-densità. Visiera: Goggles premium “full vision” con “ultra thin frame”. Doppia visiera antigraffio e anti-appannamento leggermente colorata. Sistema di smontaggio rapido della visiera

Interni

Aerodinamica ed aerazione: un ingresso d’aria. Tessuto “MICROTECH” con proprietà antibatteriche omologato AEGIS®; Interni smontabile e lavabile in lavatrice (massimo 30 °C). Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali. Slot previsto per l’interfono Sharktooth®. Finiture: Maschera bi-materia ultra-tecnica; Sistema di fissaggio “easy clip” tra i goggles e la maschera.

Quanto costa?

Taglie: dalla XS alla XL. Grafiche disponibili: 7. Prezzo: a partire da € 243,99