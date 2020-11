MotoGP, Marc Marquez a rischio: Andrea Dovizioso attende la Honda

Marc Marquez rischia di saltare anche la stagione MotoGP 2021. Andrea Dovizioso resta in attesa non impegnandosi come collaudatore.

Le condizioni di salute di Marc Marquez restano un’enigma. Riuscirà a ritornare regolarmente in pista nella prossima stagione MotoGP? Per adesso HRC conferma che salterà gli ultimi due Gran Premi del 2020, una notizia ormai scontata da settimane. Di certo il recupero del Cabroncito non procede regolarmente, altrimenti lo rivedremmo già in sella alla Honda RC213V, quantomeno per studiarne l’evoluzione in ottica 2021.

Si vocifera che dovrà sottoporsi ad un terzo intervento, per scongiurare il rischio di pseudoartrosi omerale. Alberto Puig, secondo quanto riporta Paolo Ianieri su ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe proposto un contratto part-time a Cal Crutchlow per un’eventuale sostituzione di Marc Marquez. Ma il britannico ha risposto picche, preferendo firmare un contratto biennale con Yamaha in veste di collaudatore che gli frutterà sui 350 mila euro l’anno. L’annuncio forse già nel weekend.

L’ipotesi del terzo intervento

Intanto Marc si è sottoposto e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Stavolta non c’è fiducia cieca nel dott. Xavier Mir. Ha richiesto consulti a numerosi specialisti ortopedici in Austria, probabilmente al Red Bull Trainingszentrum di Thalgau. E si è rivolto alla statunitense Mayo Clinic, centro di riferimento mondiale per l’arto superiore. In mancanza di calcificazione ci sarà un’altra operazione. “L’omero distale è molto sollecitato biomeccanicamente nelle rotazioni, ancor più in un motociclista – spiega il prof. Giuseppe Porcellini -. La doppia esposizione chirurgica può aver rallentato la formazione del callo osseo per la guarigione meccanica omerale“.

In questo caso i tempi di recupero ripartirebbero da zero. A Marc Marquez servirebbero altri sei mesi di stop, tra immobilizzazione forzata dell’arto (tre mesi) e una difficile riabilitazione altrettanto lunga. La stagione 2021 prende il via tra quattro mesi e mezzo e il campione di Cervera si ritroverebbe senza aver guidato una MotoGP per oltre un anno. Tra l’altro con un Mondiale già iniziato. Intanto Andrea Dovizioso resta in attesa, pronto ad un’eventuale chiamata per affiancare Pol Espargarò…