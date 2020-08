MotoGP, manager di Marc Marquez: “Abbiamo dato fiducia ai dottori”

La MotoGP a Brno senza il suo grande protagonista: Marc Marquez. Parla il manager Emilio Alzamora: "Ci siamo fidati dei medici".

A Brno manca il principale protagonista della MotoGP, Marc Marquez, costretto ad un secondo intervento nella giornata di lunedì. Il campione della Honda e il team Honda si sono fidati del parere medico pagandone le conseguenze. L’impressione è che il suo manager Emilio Alzamora e l’entourage Honda vogliano mantenere i toni su un piano diplomatico, ma che un giorno la verità verrà fuori.

Le responsabilità del dott. Mir

Anche i migliori professionisti al mondo possono sbagliare e il dottor Xavier Mir avrebbe forse dovuto vietare a Marc Marquez di scendere in pista. Nella seconda operazione gli hanno applicato una piastra in titanio leggermente differente che richiederà una riabilitazione più lunga per la completa guarigione. “Alberto Puig è stato molto chiaro, suo fratello ha raccontato cosa è successo in famiglia e Marc non è una persona che dice bugie – spiega Emilio Alzamora a Sky Sport MotoGP -. La cosa più importante è che questo secondo intervento sia andato bene. Quando fai un’operazione del genere bisogna stare attenti al nervo ed è andato tutto bene, sono tranquillo perché so che guarirà. Tutto quello che è successo poteva andare diversamente. Marc ha sempre lavorato con lo stesso dottore di fiducia (Xavier Mir, ndr), forse i dottori sono stati troppo fiduciosi. Marc ha sempre seguito i consigli dei dottori, ma non voglio incolpare solo il dottore, anche lui fa parte del team“.

La finestra… un colpo di fortuna

Ha fatto discutere e per certi versi sorridere la storia della finestra che avrebbe causato la nuova rottura dell’omero. In realtà è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I veri motivi sono da ricercare in quei giri compiuti nelle FP3 e FP4 a Jerez, nello sforzo compiuto nei giorni seguenti per cercare di arrivare a Brno in buone condizioni. “Non è una giustificazione, i dottori non si aspettavano che questa placca si rompesse – prosegue il manager di Marc Marquez -. Negli allenamenti è stato seguito da un dottore e non ha avvertito dolore. Per fortuna non è successo a Brno. I dottori non si aspettavano che quei giri potessero comportare questo problema“. Adesso il ritorno in pista diventa un aspetto secondario: “Ritornerà quando sarà al 100%, questo è il mio consiglio“.