MotoGP, Luca Marini: “Bezzecchi? È solo un altro rivale”

Luca Marini corre la sua terza stagione in MotoGP e finalmente ha centrato il suo primo podio in Texas. Dopo due anni un po’ discreti, sembra che quest’anno abbia trovato la chiave per ambire alle prime posizioni. Merito anche di una Ducati Desmosedici strepitosa, la migliore moto in griglia in questo momento. Il fratello di Valentino Rossi sembra aver preso la strada giusta, anche se al momento Marco Bezzecchi sembra avere un filo di gas in più.

La stagione 2023 non era iniziata nel modo migliore, con una doppia caduta a Portimao. Nella gara sprint ha toccato Enea Bastianini in un tentativo di sorpasso e causando l’infortunio del connazionale compagno di marca, pur non meritandosi sanzioni dal FIM Panel MotoGP. Luca Marini ha subito fatto reset e in Argentina sale sul podio nella Sprint, ad Austin centra la prima top-3 in una gara “lunga”. A Le Mans ha rimediato un altro incidente, stavolta con Alex Marquez, rimediando una frattura al polso non grave. La sua presenza al Mugello non è compromessa.

Sfida interna Marini-Bezzecchi

Sesto posto in classifica con 54 punti, a 40 lunghezze dal leader provvisorio Francesco Bagnaia. Sicuramente va oltre le aspettative, anche se l’exploit del fratello di Valentino Rossi era atteso da tempo. “Da inizio stagione le mie sensazioni sulla moto e con la squadra sono state molto buone e voglio continuare a migliorare e fare bene. Penso di aver fatto un passo avanti e ora mi sento molto forte e in grado di lottare per il podio in tutte le gare“, ha detto il pilota del team Mooney VR46 al sito ufficiale MotoGP.com. Non facile il confronto con il compagno di box Marco Bezzecchi, già autore di due vittorie nelle prime cinque gare. “E’ solo un altro rivale. Non importa se lui o un altro vince una gara, il fatto è che tu non hai vinto“.

La stima per Dani Pedrosa

Nel Gran Premio di Jerez. Ángel abbiamo assistito ad una bella sfida tra Dani Pedrosa e Luca Marini. Il pilota spagnolo ha elogiato l’italiano, “il tuo stile di guida è geniale“. La risposta di Marini non si è fatta attendere: “Sono rimasto molto sorpreso dai complimenti che Dani mi ha fatto per il mio stile” e confessa di avere ricevuto anche qualche consiglio utile. “Mi ha dato dei consigli in modo da poter provare cose diverse e su come migliorare in frenata. Apprezzo molto Pedrosa e per me è un riferimento. Da quando l’ho visto correre in 250 cc mi è sembrato un pilota incredibile, un idolo e un punto di riferimento per me e per la mia crescita come pilota“.

Foto: MotoGP.com