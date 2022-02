MotoGP, Lorenzo sr. fuorigiri: “Dovizioso né presente né futuro”

Test invernali MotoGP sotto la lente di Chicho Lorenzo. Commenti critici per Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli e non solo.

Chicho Lorenzo, papà di Jorge Lorenzo, ha commentato gli ultimi test MotoGP nell’ultima puntata di ‘Motogepeando’ sul sul canale YouTube. Ha passato in rassegna gli ultimi sviluppi tecnici dei sei costruttori e messo sotto la lente di ingrandimento lo stato di forma di alcuni piloti. Su Andrea Dovizioso il commento più critico: “Non è un pilota del presente né del futuro“.

Il commento di Chicho su Aprilia

A Sepang e Mandalika Aprilia ha recitato un ruolo da protagonista. Tante le novità per la nuova RS-GP, Aleix Espargarò e Maverick Vinales portano avanti un lavoro di sviluppo non indifferente che rappresenta il trampolino di lancio per risultati importanti. Nonostante un budget ridotto e l’assenza di un team satellite, la Casa di Noale ha svolto “un lavoro eccezionale“. L’alfiere di Granollers “ha un’esperienza e una forma fisica straordinarie. Penso che sia un pilota che può regalarci una sorpresa“. Resta un punto debole personale su cui dover lavorare: “Ha uno stile alla vecchia maniera, è un pilota che non mette il corpo verso l’interno“.

Nel caso di Maverick Vinales, secondo Chicho Lorenzo, il vero limite resta quello psicologico. “Quando un pilota dimostra un certo livello tecnico, se non ci arriva o ci arriva solo in alcune occasioni, è un problema di testa. Ogni pilota ha un “tetto” tecnico. Al di sopra di quel limite non è possibile andare, ma essere al di sotto è molto facile. Ci sono blocchi nella tua testa che non ti permettono di fluire verso la tua guida migliore. Quello che Maverick deve fare è cercare qualcuno che lo aiuti a livello mentale“.

Mir e Rins svolta personale

La nuova Suzuki GSX-RR sembra conservare al suo interno un grosso potenziale, tirarlo fuori sarà compito di Alex Rins e Joan Mir. Nella scorsa stagione MotoGP Alex Rins ha dovuto affrontare cadute e infortuni che hanno compromesso i risultati. “Non solo non ha fatto un passo avanti, non solo non è stato sostenuto, ma ha fatto un netto passo indietro”, sottolinea il padre di Jorge Lorenzo tornando al 2021. “Deve trovare soluzioni a questi problemi che si ripetono“. Il campione maiorchino, invece, appare sempre più critico nei confronti del suo costruttore, ma “deve iniziare a guardarsi dentro… deve spingere di più, avere un’altra mentalità“.

Lorenzo sr. boccia Morbidelli e Dovizioso

Commenti critici per il duo italiano della Yamaha. Franco Morbidelli “è passato dall’essere un pilota che aveva vinto tre gare l’anno prima ad essere un pilota completamente inosservato. Per me ha fatto un passo indietro, ed è stato un po’ un atteggiamento del ‘sono già nella squadra ufficiale’, e abbassi automaticamente le tue prestazioni“. Ancora più cinico nei confronti di Andrea Dovizioso: “A 35 anni non è più al meglio. Deve cambiare completamente la sua guida, adattarsi a una moto in cui non presteranno più molta attenzione. Lo avranno come collaudatore e nient’altro. Non è un pilota né per il futuro né per il presente“.

