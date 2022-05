MotoGP, Leopard-Aprilia sogno possibile: adesso decide Dorna

Suzuki lascerà la MotoGP a fine stagione, una notizia data per certa anche se manca ancora un comunicato ufficiale. Restano due selle libere che Dorna dovrà assegnare in tempi brevi: la priorità è sostituire la Casa di Hamamatsu con una casa costruttrice e GasGas sarebbe il sostituto ideale. Marchio originariamente spagnolo acquisito da Pierer Mobility AG tre anni fa, ha già vinto la Dakar 2022, gare nel campionato MXGP, in Moto3 e qualche podio Moto2.

Dorna gestisce lo scacchiere MotoGP

I vertici di Mattighofen non hanno mai nascosto il progetto di avere un’altra squadra impegnata in MotoGP, anche se hanno rimandato a data da destinarsi questo obiettivo. Adesso che Suzuki si fa da parte potrebbe ritornare l’interesse a procedere in tempi rapidi, anche se sarebbe difficile entro il 2024. Carmelo Ezpeleta deve fare le cose molto in fretta, anche perché diversi top player rischiano di restare fuori dai giochi. Già nel 2021 si vociferava di un ingresso nella classe regina con moto KTM RC16, così da poter dare sbocco ad un ampio vivaio che oggi conta nomi del calibro di Pedro Acosta, Ayumu Sasaki, Xavier Artigas, Jaume Masia, Augusto Fernandez, Sergio Garcia, Izan Guevara e altri.

Aprilia-Leopard sogno possibile

All’indomani della notizia di Suzuki, rilasciata ufficiosamente solo nella giornata di test MotoGP a Jerez, Dorna ha fatto sapere che ci sono “alti livelli di interesse” da parte di team indipendenti e costruttori, interessati a entrare nella massima serie. Aprilia va “disperatamente” alla ricerca di una squadra satellite e Leopard potrebbe fare al caso suo. Nonostante qualche smentita interna la squadra di Flavio Becca conferma il suo interesse alla MotoGP, ma tutto dipende dalle decisioni della Dorna. Leopard Racing può vantare, oltre che su solide basi finanziarie, su traguardi di prestigioso nelle classi minori. Nel 2015 ha vinto il titolo Moto3 con Danny Kent, nel 2017 con Joan Mir, nel 2019 con Lorenzo Dalla Porta. E nella stagione 2022 se la gioca con Dennis Foggia proprio contro il team GasGas Aspar Team.

Dopo l’acquisizione all’asta del circuito di Viterbo, Leopard Racing pensa ad unirsi con la Casa di Noale per un progetto made in Italy di sicuro successo. Il gruppo diretto da Christian Lundberg da tempo lancia segnali alla Dorna, a cui spetta l’ultima parola. Massimo Rivola, a.d. Aprilia, è pronto ad accettare la sfida, soprattutto ora che i tempi sono maturi e non potrà più contare sulle concessioni dal 2023. “La decisione della Suzuki lascia tutti spiazzati. Non c’è molto da dire. Spero che venga rimpiazzata da un’altra casa importante. Vogliamo trovare un partner e se fosse disponibile saremmo ben disposti a farlo, purché si faccia in tempi brevi”.