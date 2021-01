MotoGP, le ultime novità: il calendario 2021 aggiornato

Doppio round in Qatar, inserito il Portogallo, tappe a Termas ed Austin posticipate. Il nuovo calendario MotoGP 2021 provvisorio.

La pandemia da Covid-19 condizionerà molto anche la stagione 2021. Ufficiali ora i primi cambi nel calendario MotoGP, che comunque rimarrà provvisorio visto il continuo evolversi della situazione attuale. L’inizio di stagione è confermato per il 28 marzo, ma si verificherà un doppio round sulla stessa pista. Prime tappe oltreoceano posticipate, si ritrova il Portogallo. Vediamo nel dettaglio le novità rispetto a quanto detto in precedenza.

Nel 2020 abbiamo visto svariati eventi su uno stesso circuito. Non sarà diversa anche questa stagione MotoGP: Gran Premio del Qatar e Gran Premio di Doha in programma come prime due gare dell’anno. Si torna a Portimao, che diventa così il terzo round del 2021. Come si vede quindi, per il momento posticipati gli eventi in Argentina ed in Texas, da rivalutare in seguito in base all’evoluzione della pandemia. Ad oggi tutte le altre tappe sono confermate, ma chissà…