MotoGP, la fidanzata di Bagnaia racconta: “Momenti molto fragili…”

Dopo la vittoria del terzo titolo mondiale Francesco Bagnaia si appresta ad un inverno di celebrazioni e festeggiamenti. Stasera sarà a Liverpool per ritirare il premio ai FIM Awards, il 15 dicembre a Bologna ci sarà la festa Ducati per la vittoria dei titoli MotoGP, Superbike e Supersport. Poi cominceranno i preparativi per il matrimonio del luglio 2024 con Domizia Castagnini, 30 anni, alla quale è legato da oltre sette anni.

La prossima sfida MotoGP

Il prossimo appuntamento in pista è previsto dal 6 all’8 febbraio, quando la nuova stagione MotoGP prenderà il via con il test di Sepang. Sarà l’occasione giusta per sondare la Desmosedici GP24, dopo il primo antipasto di Valencia, dove ancora mancavano gli aggiornamenti aerodinamici e altre ‘trovate’ del gruppo guidato da Gigi Dall’Igna. La nuova Ducati ha un nuovo motore che ha già scolpito il sorriso sul volto di Francesco Bagnaia, il V4 del 2023 aveva un’erogazione troppo dolce per i gusti del campione piemontese.

Servirà ogni tassello al posto giusto per ritentare l’impresa iridata, perché la concorrenza avrà il coltello fra i denti. Jorge Martin ha dimostrato di essere un osso duro e intenzionato a giocarsi la leadership del campionato. Inoltre sulla Ducati Desmosedici ci sarà anche Marc Marquez che, nel test di Valencia, ha finalmente ritrovato la strada per le zone di vertice. Senza contare Franco Morbidelli che avrà tra le mani una Rossa ufficiale, Enea Bastianini in ombra nel 2023 a causa di due infortuni, Marco Bezzecchi che era un candidato al titolo fino alla vittoria in India.

Una vittoria sofferta…

Pecco Bagnaia ha stradominato il campionato MotoGP fino alla gara del Red Bull Ring, poi l’infortunio in Catalunya l’ha costretto a rallentare la corsa verso il titolo. Gara dopo gara ha dovuto parare e controbattere ai colpi di Martin, che gli ha dato filo da torcere fino all’ultima tappa a Cheste. Al suo fianco nel box non c’erano solo tecnici, meccanici, manager, ma anche l’inseparabile fidanzata Domizia Castagnini, che presto diventerà sua moglie. “Fare quello che è riuscito a Pecco è da pochi. È stato un campionato difficile, lungo, con momenti meravigliosi ma anche molto fragili, psicologicamente e fisicamente. Ma è stato uno degli anni più belli – racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Pecco ha dimostrato di essere il numero uno“.

Bagnaia e l’incidente a Barcellona

Lo sprint finale non è stato facile, in certi momenti il rivale del team Pramac sembrava potesse avere la meglio. Ma è nelle situazioni difficili che Bagnaia tira fuori il meglio di sé e sa fare la differenza. D’altronde era il campione in carica, con sé portava un carico di esperienza e maturità che ha aiutato sicuramente a vincere la corona della classe regina. Pilota eccellente, partner invidiabile. Anche nei momenti complicati non ha portato i problemi nella vita di coppia. “Non capita mai che la rabbia di un weekend lo porti a sfogarsi con me, è bravissimo a scindere le cose“. Il GP di Barcellona ha ricordato a tutti che in pista ci si gioca non solo il Mondiale, ma anche la vita. Domizia però non ha mai odiato il lavoro di Pecco Bagnaia. “No, odiarlo è impossibile. Ma anche un altro sport un pochino più tranquillo o meno rischioso non sarebbe stato male“.

Il matrimonio di Pecco e Domizia

Adesso è il momento di pensare non solo al terzo titolo MotoGP, ma anche al giorno più bello della loro vita sentimentale: il matrimonio. Sarà una cerimonia riservata alla cerchia di amici e familiari, ancora segreta la location… “Mi ha giurato che sul volo per Liverpool mettiamo mano a un po’ di cose“.

Foto: Instagram @domiziacastagnini