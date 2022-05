MotoGP: La KTM perde un’ala, Brad Binder salva il salvabile

Un altro weekend molto difficile per KTM, ma ancora una volta Brad Binder salva la situazione. Il pilota sudafricano infatti è l’unico al traguardo per la truppa di Mattinghofen, che ha dovuto fare i conti con le cadute di Gardner, Oliveira e Fernández. Il pilota #33 invece ha resistito, protagonista di una grande rimonta in condizioni tutt’altro che favorevoli. La sua RC16 infatti si era danneggiata nelle prime battute della corsa, ma Binder ha stretto i denti e portato a casa un super 8° posto alla casa austriaca. Ancora una volta, il campione Moto3 2016 si conferma il punto di riferimento per KTM in MotoGP.

“Mi spiace, non volevo colpirlo”

A Jerez, quindi appena una gara fa, era stato Remy Gardner a perdere un’ala. “Ho fatto fatica per tutta la gara” aveva ammesso il rookie Tech3. Stavolta è capitato a Brad Binder e sempre ad inizio gara: un involontario contatto con Zarco che lo precedeva gli ha fatto perdere l’ala sinistra. “Tenevo lo sguardo fisso su Nakagami, stavo guardando a destra. [Zarco] credevo andasse largo… Di colpo mi sono accorto che non era andata così. Mi dispiace, non volevo colpirlo.” Nessun danno per il pilota Pramac, per lui invece è andata molto peggio. “Da quel momento è stata davvero dura. La moto era molto instabile, ho dovuto lottarci tantissimo. Mi è servita molta più concentrazione del solito e mi stavo prosciugando…” Ma nonostante tutto è partito 18° per chiudere 8°, nella foto di copertina di vede chiaramente com’era messa la sua moto…

Superare le difficoltà

Non scopriamo oggi le capacità di Brad Binder nei momenti più complicati. Un caso eclatante da ricordare è il GP in Indonesia, un 8° posto arraffato con le unghie e coi denti. Cosa c’era di strano? L’abbassatore bloccato proprio dall’inizio della corsa, su pista bagnata dopo un forte acquazzone! Ma possiamo ricordare anche l’incredibile vittoria ottenuta nel GP d’Austria 2021: la pioggia che arriva durante la gara e lui che, invece di rientrare, procede imperterrito con le slick sul bagnato. Rischiando tantissimo, ma cogliendo una vittoria memorabile. Anche stavolta Binder guida oltre i problemi, evitando il disastro KTM. “La top ten di Brad è qualcosa di cui essere contenti” ha sottolineato il team manager Francesco Guidotti. Ma c’è ottimismo. “La gara ci ha portato informazioni utili per il futuro.” Un nuovo punto da cui ripartire per i prossimi GP, con l’obiettivo di risalire.

Foto: KTM Images/Polarity Photo