MotoGP, KTM acquista dai box Ducati: doppio colpo di mercato

Ducati ha scelto Enea Bastianini, il weekend di Misano è il momento degli onori per il campione Moto2 2020. Dalla prossima stagione MotoGP affiancherà Pecco Bagnaia nel team factory e assicura che instaurerà un buon spirito di squadra, fondamentale per continuare nell’evoluzione della Desmosedici GP. Ma al suo fianco non ci sarà il capotecnico Alberto Giribuola che avrebbe ricevuto un’offerta troppo allettante da KTM.

Gli ingegneri protagonisti del mercato MotoGP

Per Bastianini l’ascesa nella squadra ufficiale è un sogno che si avversa, merito delle tre vittorie collezionate a Losail, Austin e Le Mans. Adesso dovrà trovare più fiducia e coerenza di risultati. “Non è stato facile, mi giocavo il posto con Martin che è molto veloce. Per Ducati non è stata una scelta facile. Quest’anno sono stato più consistente e per questo la scelta è ricaduta su di me. Conosco Pecco dai tempi delle minimoto, ci sarà un bel rapporto“. Tende la mano il pilota torinese in corsa per il titolo MotoGP: “Penso che lavoreremo bene insieme. Ci conosciamo da quando eravamo bambini. È importante che conosca i nostri metodi di lavoro“.

Il suo capotecnico Alberto Giribuola non lo accompagnerà nell’avventura in Ducati avendo preferito l’offerta KTM, dove raggiungerà il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini a il team manager Francesco Guidotti. La Ducati non ha ancora annunciato chi sarà il capotecnico di Bastianini il prossimo anno. Molto probabile che anche Cristian Pupulin, oggi capotecnico di Jack Miller, con una lunga esperienza in Ducati, segua il suo pilota in KTM. Per la Casa di Borgo Panigale sarebbe una doppia perdita rilevante, ma dimostra le vere intenzioni del marchio austriaco. Una pessima notizia anche per Enea che aveva instaurato un ottimo feeling con “Pigiamino”, già capotecnico di Andrea Dovizioso negli anni in Ducati.

In Aprilia dovrebbe invece arrivare Manuel Cazeaux, oggi capotecnico di Alex Rins in Suzuki, che ritornerà al servizio di Maverick Vinales. Il suo attuale capotecnico, Giovanni Mattarollo, lavorerà insieme a Miguel Oliveira nel box RNF. La Casa di Noale ha deciso di non ereditare l’esperto Ramon Forcada nel passaggio in Aprilia: il tecnico catalano chiuderà la sua carriera MotoGP al termine di questo weekend a Misano Adriatico.