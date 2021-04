MotoGP: Jorge Martín, triplo intervento riuscito. Rientro al Mugello?

Davanti a sé ora ha il processo di recupero. Il pilota MotoGP Jorge Martín è finito sotto i ferri ieri pomeriggio per sistemare le fratture a scafoide, primo metacarpo della mano destra e caviglia destra. Altre lesioni sono poi state ridotte con differenti procedimenti. Le fratture all’osso piramidale del polso destro e al quinto metacarpo della mano sinistra sono state ridotte e immobilizzate, mentre quella del piatto tibiale sinistro è stata ridotta tramite artroscopia.

Il pilota Pramac Racing si è affidato agli specialisti Dr. Xavier Mir, Dr. David Campillo e Dr. Joan Carles Monllau presso il Dipertimento di Traumatologia (ICATME) dell’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona. Ora rimarrà in ospedale sotto osservazione per 72 ore, per poi tornare a casa, osservare qualche giorno di riposo ed iniziare la riabilitazione. A Jerez ci sarà Tito Rabat al suo posto, l’obiettivo sarà rientrare in occasione del GP d’Italia al Mugello.