Jorge Martin vince la Sprint di Mandalika e si porta al comando del Mondiale MotoGP. Approfitta delle difficoltà di Francesco Bagnaia che non si qualifica per la Q2 e si porta a +7. Se finora il madrileno del team Pramac Racing affermava di non guardare la classifica, adesso il sogno iridato comincia a prendere forma e sostanza. Nella gara di domani ha una grande opportunità per aumentare ulteriormente il vantaggio.

Jorge Martin vince in rimonta

Non è stato un sabato indonesiano facile per Jorge Martin, caduto nelle qualifiche per un errore che ha definito “da principiante“, costretto a scattare dalla sesta posizione in griglia. “È stata una giornata complicata, ma alla fine ne siamo usciti vincitori. Nelle FP3 mi sono sentito molto bene, ho fatto un grande passo avanti con la gomma anteriore, con la morbida ho potuto fare molti giri e avevo molti dubbi sulla gomma anteriore, sul consumo. Ma ce l’abbiamo fatta e sono riuscito a girare con l’anteriore morbida. Ho lavorato anche per domani“, quando il diretto avversario Bagnaia dovrà ripartire dalla 13esima piazza. Un’occasione imperdibile per dare una decisiva sterzata al campionato.

Un podio tutto Ducati

La rimonta non è stata per nulla semplice, con i due piloti VR46 in grandissima forma nonostante i postumi degli infortuni. Luca Marini e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo al termine della Sprint, hanno dato prova di una formidabile resistenza fisica. “Sono riuscito a recuperare posizioni, piano piano sono andato avanti – prosegue Jorge Martin ai microfoni di Dazn -. Una pista dove pensavo fosse molto più difficile sorpassare, sono riuscito a trovare varchi dove non c’erano, speriamo di tenere duro domani. Sembra incredibile quello che hanno fatto Marco e Marini su questa pista con i loro infortuni alla clavicola“.

Una vittoria che vale tanto per lo spagnolo del team Ducati Pramac, adesso leader di classifica e in piena fase di grazia. Jorge riesce a sfruttare a pieno il potenziale della Desmosedici GP23 in frenata, caratteristica che gli ha consentito di sorpassare Brad Binder, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e i due alfieri di Tavullia. Per domenica potrebbe recitare lo stesso copione, anche se le temperature elevate potrebbero sovvertire le strategie delle gomme. “Abbiamo già visto Maverick, dopo pochi giri la gomma morbida non regge più. La gomma anteriore (soft, ndr) è una… Abbiamo un grosso dubbio lì, ma per quanto riguarda la posteriore – conclude ‘Martinator’ – ho le idee abbastanza chiare e spero di avere ragione“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon

Foto: Instagram