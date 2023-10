Un sabato negativo per Francesco Bagnaia al Mandalika International Circuit. Nelle qualifiche non ha superato il Q1, quindi è partito dalla tredicesima casella nella sprint race (lo farà anche domani) e al traguardo è arrivato solo ottavo.

Non è riuscito a superare il compagno di squadra Enea Bastianini, gli è rimasto dietro fino alla fine senza avere modo di sferrare un attacco. Considerata la vittoria di Jorge Martin, adesso lo spagnolo si è messo davanti in classifica e precede Pecco di 7 punti. Se non ci sarà una reazione del campione, domani il distacco potrebbe aumentare.

MotoGP Indonesia, Bagnaia arrabbiato

Bagnaia si è presentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP visibilmente deluso: “Mi girano i coglioni. Oggi era tosta, sapevamo che sarebbe stata dura partendo così indietro. Mi manca poter spingere nei primi giri con gomme nuove, ho una moto molto nervosa e quindi faccio fatica. Ho mancato il Q2 per niente, lo stesso tempo sarebbe andato bene per essere in seconda fila. Purtroppo queste cose a volte succedono, sarebbe stata una gara diversa”.

Raccontando la gara, il pilota Ducati spiega che il suo ritmo non era male nell’ultima parte e che non aveva modo di passare Bastianini, se non con una manovra potenzialmente dura o scorretta: “Mi sentivo forte quando avevo strada libera, ho fatto molto elastico con Enea e quando lo lasciavo andare – per calare la pressione anteriore – giravo più veloce dei piloti davanti negli ultimi giri. L’unico modo per passare Enea era buttarlo fuori e non è il mio modo di vedere le gare. Più di così non riuscivo a fare“.

Pecco spera nel riscatto domenica

Alla partenza non è riuscito a guadagnare le posizioni che avrebbe voluto: “Lo 0-100 penso sia stato uno dei migliori dell’anno, purtroppo sono stato un po’ chiuso e ho dovuto chiudere il gas. Non sono riuscito a continuare la progressione. Penso che forse sarei riuscito ad arrivare davanti a Di Giannantonio se non fossi rimasto bloccato, ma sono solo due posizioni in più“.

Infine, Bagnaia ha parlato della questione gomme e del motivo che ha spinto a scegliere quella dura all’anteriore, a differenza di tanti altri: “La gomma dietro ha una carcassa più morbida, io prediligo averne una più dura, ma secondo me sta lavorando bene per la condizione che c’è. Davanti ho scelto la dura perché, partendo indietro, avevamo il timore della pressione e infatti ho disputato una gara con la pressione abbastanza alta. Con la soft sarebbe stato più problematico. Domani metteremo ancora la dura all’anteriore, visto che la gara è lunga, mentre dietro la media è un’opzione che mi piace perché mi consente di avere una moto più stabile e meno nervosa. Può aiutarmi“.

Foto: Ducati Corse