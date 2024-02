Nella classifica combinata dei tre giorni di test MotoGP a Sepang Jorge Martin ha chiuso 2°, con un lieve ritardo di 172 millesimi dal best lap di Pecco Bagnaia. La stagione 2024 si preannuncia ancora una volta all’insegna di una sfida tra il campione in carica e il collega di marca del team Pramac. Ma c’è ben altro in ballo oltre al titolo mondiale. Le prime gare saranno decisive per decidere le sorti contrattuali, perché prima dell’estate bisognerà mettere nero su bianco.

Mercato piloti alle porte

Il team manager Davide Tardozzi ha assicurato che la firma di Bagnaia è molto vicina, è solo una questione di dettagli. Nulla viene specificato su chi sarà il compagno di box dal prossimo anno, un argomento che resta molto delicato. Enea Bastianini è stato penalizzato dal doppio infortunio rimediato nel 2023, pur riuscendo a centrare una vittoria in Malesia. Jorge Martin è stato un fiume in piena (4 vittorie) e quasi rischiava di soffiare il Mondiale a Pecco. Ma a Borgo Panigale vogliono offrire un’ultima possibilità al ‘Bestia’… che in saccoccia riserva già una via di uscita con l’Aprilia.

Al termine del test a Sepang, Jorge Martin non ha voluto rispondere direttamente all’ipotesi di un’altra sfida diretta con Pecco Bagnaia. “Non lo so, chiunque sia, mi sto concentrando su me stesso, sulle mie capacità e sul mio stile di guida“, ha detto il pilota del team Pramac. “Vedremo. Credo che anche l’esperienza dell’anno scorso mi aiuterà. Spero di essere io quello che potrà provare a battere nuovamente Pecco. Mi sento pronto, ma è difficile analizzare i test perché molti hanno un ottimo passo, ma non sappiamo esattamente che gomme usassero“.

Un solo obiettivo per Martin

Il capitolo mercato per adesso resta in sordina, anche se già se n’è parlato abbastanza nei mesi scorsi. Il madrileno ha più volte ribadito che questa sarà la sua ultima stagione con la squadra satellite. Dal 2024 merita e vuole un team ufficiale, che sia Ducati o un altro costruttore. Sicuramente l’arrivo di Marc Marquez in Gresini mette pressione e i vertici della Rossa non escludono categoricamente che l’otto volte campione iridato possa essere un’opzione plausibile per affiancare Bagnaia. Molto dipenderà anche dalla richiesta economica…

A tutelare gli interessi di Jorge Martin è un manager di inestimabile esperienza come Albert Valera. “Ho insistito fino alla nausea per far entrare Jorge nella squadra ufficiale quest’anno, e questo non è successo. Tutto per una serie di fattori che avevano già confermato Enea il 31 agosto. Per quanto io abbia spinto, non è potuto avverarsi – ha spiegato il manager a Motosan -. Resteremo in Pramac un altro anno, crediamo che sia un bel posto per quest’anno che sarà una grande battaglia. Dobbiamo essere pronti, perché fin dalla prima gara ci saranno molti ostacoli“.

L’obiettivo del suo pilota è soltanto uno, ripetuto ormai all’infinito. “Andare nel team ufficiale Ducati, lo ha detto tante volte in questi due anni. Ha mostrato risultati spettacolari e velocità nell’ultima parte della stagione. Penso che se inizia così la cosa più naturale e logica è che firmino Jorge“.

