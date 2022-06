All’evento MARCA Sport Weekend tenutosi a Malaga era presente anche il pentacampione Jorge Lorenzo, che ricorda alcuni momenti della sua carriera in MotoGP. Approva la gestione Dorna, sia in termini di spettacolo che di sicurezza, due fattori molto discussi negli ultimi giorni dopo l’articolo Honda che ha ravvivato un discorso spesso finito in sordina. Ma il maiorchino punta l’attenzione più ai suoi trascorsi nel Mondiale, alle sfide con Valentino Rossi e Marc Marquez, al mancato trionfo iridato con la Ducati. Fino alla tanto discussa vittoria di Valencia nel 2015.

Il divertimento nei test

Un percorso in forte ascesa quello di Jorge Lorenzo, che ha salutato le corse motociclistiche alla fine della stagione MotoGP 2019. “A 10 anni sogni già, perché correvo a Jerez o Valencia. A 13-14 stavo già vincendo l’Europeo e Derbi iniziava già ad interessarsi a me. Con il passare degli anni ci si abitua. Negli anni lo vedi più come un lavoro. A 28-30 anni ho deciso di passare alla Ducati per sentirmi un po’ più vivo. Purtroppo non è andata come previsto a causa di circostanze diverse“. Durante le giornate di test poteva dare maggior spazio al divertimento. “Nei week-end di gara non potevo sbagliare, quindi mi sono divertito di più nei test. Ero molto esigente. Quello che mi piaceva era vincere. Quando devi lottare con un Valentino Rossi o un Marc Marquez, lo stress è enorme, ma la soddisfazione di vincere è brutale“.

Sfida iridata con Valentino Rossi

Jorge Lorenzo ha vinto il suo ultimo titolo MotoGP nel 2015, al termine di una stagione contrassegnata indelebilmente dal conflitto, mediatico e in pista, tra Valentino Rossi e Marc Marquez. L’aritmetica ha voluto che si decidesse tutto all’ultima gara di Valencia, con il Dottore costretto a partire dall’ultima fila a causa della sanzione inflittagli dopo i fatti di Sepang. “A Valencia, nel 2015 ho fatto il miglior giro della mia vita e la miglior gara nel momento più importante della mia vita“. Il suo circuito preferito? “Il Mugello. Ne amo tanti, ma il Mugello ha qualcosa di speciale. Lì ho conquistato la mia prima vittoria con la Ducati, ha molta storia“.

