MotoGP, Jorge Lorenzo a ‘Bestia’: “Vendo un trucco che cambia la carriera”

Il week-end di MotoGP ad Aragon inizia subito alla grande per Enea Bastianini che centra l’accesso diretto in Q2. Il buongiorno si vede dal mattino e il rookie del team Ducati Avintia si è subito trovato a proprio agio nella giornata di venerdì. Ha trovato un buon setting per la sua Desmosedici GP19, ha dovuto apportare pochissime modifiche di elettronica. Le temperature più basse nelle FP3 gli hanno permesso di firmare un buon crono in 1’47″2, con un gap di soli tre decimi e mezzo dal best lap di Fabio Quartararo.

Nel precedente round di Silverstone ha visto sfuggire il Q2 per un soffio, ma stavolta centra il suo primo grande obiettivo in MotoGP. “Non pensavo di essere così contento ed essere decimo oggi. Finalmente sono riuscito a passare in Q2, ieri ho dimostrato di poterlo fare, su questa pista mi trovo particolarmente bene, anche se perdo tutto al t2. Devo capire cosa fare di diverso lì, solo così possiamo essere competitivi“. Per Enea Bastianini si presenta l’occasione di poter portare a casa il suo miglior risultato stagionale, considerando che la Ducati sul passo gara può dire la sua sul tracciato spagnolo.

Il colloquio con Jorge Lorenzo

Nei giorni scorsi il campione Moto2 ha lavorato molto sui dati e a stretto contatto con il suo staff tecnico. “In questi giorni mi sono concentrato maggiormente su me stesso, sul lavoro che facciamo al box, senza seguire quello che fanno gli altri. Ho cercato di girare da solo, oggi l’ho fatto per metà. Non ho fatto un grandissimo turno, ma sono dentro e cercherò di fare una bella qualifica oggi“. Nel corso di una diretta Sky Sport Enea Bastianini scambia qualche battuta con Jorge Lorenzo… “Prima potevo dare consigli, ora mi sono dimenticato… (ride, ndr). Non devi pensare ad altre moto – gli suggerisce il pentacampione -, ti devi concentrare sulla tua e su quello che hai. Hai settori dove guadagni, altri dove soffri di più. L’importante è concentrarsi su te stesso e migliorare per andare più veloce“.

La partenza sarà una fase decisiva nella gara di domani. Qui Jorge Lorenzo ha fatto vedere grandi prestazioni nel corso della sua lunga carriera in MotoGP… “Se ti do un consiglio per la partenza lo seguirebbero anche gli altri, quindi tutto resterebbe uguale. Il trucco lo vendo, ti può cambiare la carriera – scherza il maiorchino -. Ti faccio uno sconto…“.

