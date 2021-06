Johann Zarco 8° ed unico pilota Ducati in Q2 provvisoria nel venerdì ad Assen. Certo c'è qualcosa da sistemare, ma il pilota Pramac è certo di potersi divertire.

Prima giornata MotoGP ad Assen chiusa da miglior pilota Ducati. Non è la prima volta per Johann Zarco, che ha iniziato il venerdì chiudendo 5° nelle FP1, per poi essere sesto nelle FP2, ma dimezzando il distacco da Viñales. In classifica combinata è 8°, al momento unica rossa in Q2. La moto non è perfetta, ci sono ancora dei punti da sistemare, soprattutto nell’ultimo settore, ma l’alfiere Pramac si mostra soddisfatto del day-1. Anche per il feeling con le gomme rain dopo l’arrivo della pioggia. Una prima giornata nel complesso positiva, con il bicampione Moto2 certo di potersi divertire su questo storico tracciato.

“Su questa pista non è semplice trovare il giusto setting, anche con il nuovo asfalto” ha rimarcato alla fine delle prime libere. Sottolineando che “La moto si muoveva davvero tanto, ma sono contento perché siamo riusciti a sistemare rapidamente molti aspetti. Soprattutto la velocità, che ci ha permesso di essere più costanti nel pomeriggio e di migliorare a livello di tempi.” L’arrivo della pioggia non è stato un gran problema. “Il feeling con la gomma da bagnato non è male, anzi direi che è meglio del solito visto che normalmente ci metto molto di più.” Un aspetto molto positivo. “Ho chiuso il turno col sorriso.”

“Ma forse anche la pista aiuta in questo senso, fornendo un buon livello di grip.” Come tanti colleghi, apprezza il nuovo asfalto. “Non so dire se sia meglio, non ho mai guidato una Ducati qui. Ma guardando la Moto3, Suzuki ha realizzato un super tempo! Vuol dire che il feeling è buono.” Come detto però c’è ancora qualcosa da sistemare. “Il quarto settore è il più complicato per i tanti cambi di direzione molto veloci, soprattutto le curve 13 e 14. Ma perdo parecchio poi nelle curve 6 e 7, che sono molto importanti.” Oltre a rilevare qualche buca. In particolare, “Ce n’è una grossa tra le curve 7 e 8.”

Si parla sempre poi di tracciato adatto o meno ad una determinata moto. “Pista Ducati? Può esserlo se riusciamo a mettere tutto a posto” ha risposto Zarco. “Forse Spielberg lo è di più, ma credo davvero di poter essere rapido qui.” Ma ammette anche che “Viñales è stato impressionante al mattino, direi che forse è più una pista Yamaha.” Ma certo è molto ottimista per i prossimi giorni. “Se lavoriamo bene e riusciamo ad impostare un buon setting, potrò divertirmi parecchio su questo circuito.”

Foto: motogp.com