MotoGP, Johann Zarco: è la volta buona per la prima vittoria?

È passato circa un anno dall’ultima pole position. Per la precisione, Johann Zarco aveva conquistato la prima casella in griglia nel GP di Germania 2021. Non gli ha portato molto bene, visto che ha chiuso con un mesto ottavo posto al traguardo. Ma i precedenti all’Autódromo do Algarve di Portimao ci parlano di vittorie finora conquistate sempre dagli autori delle pole position, ovvero Oliveira, Quartararo e Bagnaia. Che sia la volta buona per l’esperto pilota Pramac Ducati? Metterebbe così uno stop al ‘record’ di podi senza mai una vittoria, un primato a quota 12 che condivide con Colin Edwards.

Q1 fondamentale

“Sinceramente non me l’aspettavo.” Johann Zarco ha commentato così il risultato ottenuto in qualifica a Portimao. In condizioni non semplici: la pioggia era ormai cessata da ore, ma c’erano ancora chiazze di bagnato in svariati punti della pista. Un bel rischio, visto che ad un certo punto la griglia MotoGP ha optato per le slick. Una scelta questa fatta in seguito al primo turno di qualifiche. “È stato importante qualificarsi subito in Q2” ha aggiunto il pilota francese in conferenza stampa. “La Q1 è stato il turno più difficile.” Lo confermano anche i tanti incidenti, su tutti quelli di Bagnaia e Bastianini. Ma è stata una sessione fondamentale per lui. “L’abbiama analizzata bene ed abbiamo capito che la slick era la scelta migliore.” La pista si stava asciugando ed alla fine per tutti è stata la scelta giusta.

Da pole a vittoria?

Come accennato inizialmente, i tre poleman dei tre eventi finora disputati sono stati anche i vincitori in gara. Sarà la volta buona? “Non è automatico” è la pronta risposta. Un pizzico di scaramanzia che non guasta, ma certo ci spera… “Di sicuro la pole aiuta a costruire un buon livello di fiducia” ha sottolineato Johann Zarco. Una pole arrivata dopo un incidente di Pol Espargaró, che ha privato Marc Márquez del suo giro lanciato. Ma il pilota Pramac Ducati aveva un’altra occasione dopo le bandiere gialle. “Ho rischiato tutto.” Ed ecco la pole, una doppia soddisfazione. “È la prima della stagione ed è passato quasi un anno dall’ultima volta al Sachsenring.” Ora bisogna completare l’opera domenica, previste condizioni di pista asciutta. “Non abbiamo ancora scelto le gomme, vedremo nel warm up.”

Foto: Valter Magatti