Motocross Lettonia: Jorge Prado tira fuori gli artigli e vince la qualifica

Jorge Prado (Gas Gas) ha dominato la gara di qualifica del GP Lettonia, sesto appuntamento del Mondiale MXGP che si correrà sul tracciato sabbioso di Kegums. Prestazione coi fiocchi quella del talento della Gas Gas, che ha preso in contropiede Tim Gajser (Honda), leader iridato finito terzo al traguardo. In mezzo ai due principali sfidanti per il titolo si è inserito Pauls Jonass (Husqvarna), idolo del pubblico di casa.

Tim Gajser costretto alla rimonta

Non indenne da problemi la prestazione di Tim Gajser, che è anche uscito di pista tentando di reggere il ritmo di Prado. Nel finale, forzando il ritmo, lo sloveno è riuscito a portarsi sotto recuperando posizioni. Per Prado è la prima vittoria in qualifica di questo 2022. Ricordiamo che sono assenti per infortunio l’iridato in carica Jeffrey Herlings (KTM) e il secondo classificato nella passata edizione, il francese Romain Febvre (Kawasaki), per l’identico motivo.

Mattia Guadagnini settimo in MX2

Nella gara di qualifca del Mondiale under 23 anni si è imposto il belga Jago Geerts (Yamaha). Terzo posto per il principale avversario nella corsa al titolo, Tom Vialle (KTM) Il nostro Mattia Guadagnini è terminato settimo.

Gara di qualifica, la classifica

1. Jorge Prado (ESP, GASGAS) 25:10.704; 2. Pauls Jonass (LAT Husqvarna) +0:04.639; 3. Tim Gajser (SLO, Honda) +0:06.899; 4. Brian Bogers (NED Husqvarna) +0:09.538; 5. Jeremy Seewer (SUI Yamaha) +0:24.226; 6. Ruben Fernandez (ESP Honda) +0:30.747; 7. Jordi Tixier (FRA KTM) +0:31.746; 8. Calvin Vlaanderen (NED Yamaha), +0:33.172; 9. Maxime Renaux (FRA Yamaha), +0:33.700; 10. Henry Jacobi (GER Honda), +0:37.389.