MotoGP: Marc Marquez, dal botto delle FP3 alla beffa in qualifica

Un concentrato di colpi di scena in questo sabato a Portimao. Marc Marquez in particolare ha vissuto davvero di tutto tra prove libere e qualifiche. La giornata non è iniziata nel migliore dei modi a causa di un pauroso highside nella terza sessione di prove libere. Fortunatamente senza conseguenze fisiche, anzi per il #93 non ci sono stati problemi a mantenere pure il piazzamento in Q2 diretta. Ma alla fine dell’ultimo turno di qualifiche ecco l’occasione persa: un super giro da pole provvisoria cancellato dalle bandiere gialle! Dov’è la beffa? Che l’incidente in questione è quello del compagno di box Pol Espargaró… Partirà dalla 9^ posizione, ma certo non è da escludere dalla lista dei piloti da tenere d’occhio per la gara.

Sospiro di sollievo

È il suo primo incidente dal ritorno dopo il botto in Indonesia. Marc Marquez ha di nuovo fatto venire i brividi a tutti con un inatteso highside nel corso della terza sessione di prove libere. Con qualche timore per la botta in testa accusata dal pilota nella ricaduta dal brutto volo… La bella notizia è che non ci sono state conseguenze per il pilota, ma solamente per la sua Honda RC-V e la visiera del suo casco. Non è quindi tra i protagonisti del turno, ma poco importa: il #93 tiene il piazzamento in top ten, precisamente una quinta posizione ad appena un decimo dal capoclassifica Oliveira. È con questo risultato quindi che si presenta direttamente in Q2, a caccia di altre conferme.

Beffa in casa

Arriva poi il momento delle qualifiche, con un altro Marquez però scatenato fin da subito. Si tratta di Alex, reduce dalla Q1 e lanciatissimo fin dai primi minuti del turno. Per brevissimo tempo i due fratelli sono pure appaiati al comando, ma dura poco in una sessione nuovamente molto combattuta. Siamo ormai quasi alla fine, Marc Marquez sta mettendo insieme un giro lanciato per portarsi nelle zone alte della classifica. Proprio nel corso di quel giro però Pol Espargaró è protagonista di un incidente che vanifica il suo tentativo. Ma non solo il suo: il pilota di Cervera arriva al traguardo, la pole è sua! E invece no, erano state esposte le bandiere gialle… Non sappiamo se avrebbe davvero fatto la pole, con altri piloti lanciatissimi una volta tolte le bandiere gialle, ma forse la top 3 sarebbe stata alla sua portata. Un pizzico di sfortuna in una giornata difficile.

“Non è successo niente”

Come detto, nessuna conseguenza fisica per il pilota Honda. “Ho preso una botta alla testa ed al braccio, ma non è successo niente. Non significa che debba accadere qualcosa ogni volta che batto la testa” ha sottolineato Marc Marquez ai microfoni di DAZN España. Per quanto riguarda poi le qualifiche, le condizioni della pista non erano delle migliori ed il #93 stava aspettando quindi proprio l’ultimo attimo utile per questo motivo. Ecco però l’inatteso incidente del compagno di box ed il giro cancellato, quindi il 9° posto in griglia. “Dovrò usare i dati di Alex e di Pol, io non c’ero nell’ultima gara” ha poi aggiunto. Marquez mantiene sempre un basso profilo, ma attendiamocelo pronto a lottare per la zona podio.

Foto: Valter Magatti