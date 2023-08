MotoGP, Joan Mir come Marquez: annuncia un cambiamento

Joan Mir è rientrato a Silverstone dopo un lungo stop e ha ritrovato una Honda sempre in difficoltà, com’era facile prevedere. Serve una rivoluzione profonda del progetto tecnico e del metodo di lavoro, come spiegato anche da Koji Watanabe, presidente di HRC.

Non si può dire che la casa di Tokio non abbia lavorato e investito sulla MotoGP in questi anni, però ha sbagliato direzione ed è stata surclassata dalle concorrenti europee. Un problema che coinvolge anche Yamaha, a sua volta attesa a un cambio di marcia per il 2024 e in generale per il futuro.

MotoGP, Joan Mir nega contatti con Yamaha

Mir correrà anche l’anno prossimo per il team Repsol Honda, ma non sono mancati i rumors su contatti con Gresini Racing e anche con Yamaha. Interpellato proprio sui presunti dialoghi con il marchio di Iwata, il due volte campione del mondo ha smentito tutto: “No – ha dichiarato a crash.net – non ho parlato con Yamaha, perché ho un contratto con Honda per il 2024. Onestamente, non guardo ad altri posti. Ho un impegno con Honda e cercherò di fare del mio meglio fino alla fine del contratto, poi decideremo. Credo che le cose possano ancora funzionare“.

In Yamaha ci è andato il suo ex compagno di squadra Alex Rins, che lascerà la RC213V del team LCR: “Probabilmente sarà un bene per lui – ha commentato Joan – perché passa a un produttore che ha avuto molto successo in passato. Lui è un pilota veloce e penso possa fare bene con quel pacchetto“.

Fiducia nella Honda

Il pilota maiorchino crede di poter avere ancora successo con la Honda: “Dobbiamo mostrare carattere, essere calmi e uniti, spingere nella stessa direzione. La situazione è difficile, però sono sicuro che miglioreremo. D’ora in poi possiamo solo migliorare, è quello che dobbiamo fare. In MotoGP sono tutti molto vicini, piccoli miglioramenti possono significare diverse posizioni“.

Mir è caduto tanto nella prima parte di stagione, aveva forse troppa voglia di trovare il limite e di provare a fare risultati che però non erano nel suo potenziale. Adesso adotterà un approccio più tranquillo, stessa scelta fatta da Marc Marquez: “Non devo avere un’aspettativa troppo alta come a inizio stagione. Io voglio vincere, questo è il mio carattere. Ora nei momenti difficili devo dire ‘Ok, se riusciamo a essere vicini ai primi 10, per ora va bene’. Quando arriveranno novità che ci permetteranno di spingere, ci sarò, perché possiamo farlo e lo abbiamo dimostrato in passato. Seguirò questa mentalità“.

