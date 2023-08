Moto2, Tony Arbolino “Pronto per la lotta al vertice in ogni gara”

Nel GP Silverstone è arrivato il suo peggior risultato stagionale. Tony Arbolino ha fatto fatica per tutto il weekend, conquistando infine un 10° posto che non l’ha soddisfatto per niente. Con quel risultato ha dovuto cedere la leadership iridata a Pedro Acosta, anche se solo per due punti. Ma dal lunedì di test è uscito un Arbolino più carico e convinto, pronto per tornare a dire la sua. La tappa in Austria sarà un banco di prova importante per il pilota lombardo, determinato a rispondere prontamente al rivale.

Podi solo in Moto3

Sono due le occasioni in cui Tony Arbolino ha concluso in top 3 l’appuntamento al Red Bull Ring. Nel 2019 ha ottenuto il 2° posto nel Gran Premio d’Austria ad un secondo dall’allora compagno di squadra Romano Fenati. L’anno dopo è riuscito a ripetersi, ma solo in uno dell’eccezionale doppio evento austriaco: nel GP di Stiria è 2° a quattro decimi dal vincitore Celestino Vietti. In tutti gli altri round disputati sulla pista di Spielberg non si può dire che Arbolino abbia brillato: in Moto2 in particolare il miglior risultato è il 13° posto nel GP d’Austria 2021, ha chiuso fuori dai punti nel GP Stiria dello stesso anno. Nel 2022 infine si è ritirato per la sfortunata collisione con Dalla Porta, vittima di un problema tecnico alla sua KALEX. Quest’anno però vuole fare bene, c’è un altro livello di motivazione verso questo Gran Premio.

Arbolino è carico

Al terzo anno in Moto2 il lombardo del team Marc VDS è diventato un serio candidato per il titolo e certo non vuole perdere l’occasione di giocarsela fino in fondo. Il 7° posto ad Assen ed il 10° a Silverstone sono stati i peggiori eventi di una stagione che ancora lo vede a pieni punti. Ma serve qualcosa in più, ecco il perché del tanto lavoro nella giornata di test post Gran Premio. “Abbiamo provato tante cose e nell’ultima sessione abbiamo fatto un ottimo passo avanti” aveva commentato il pilota numero #14 a fine giornata. “Siamo pronti per la seconda parte di stagione e per tornare a lottare al vertice in ogni gara.” Le sue parole sono chiare, Arbolino è carico per la sfida austriaca.

Foto: Elf Marc VDS Racing Team