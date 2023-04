A Franco Morbidelli non sta andando bene questo Gran Premio di Spagna. Dopo le difficoltà nelle prove libere e il quattordicesimo tempo nelle qualifiche, alla prima partenza della gara sprint è stato protagonista di un incidente che ha coinvolto anche altri piloti.

Nel tentativo di sorpassare Alex Marquez all’interno di curva 2, c’è stato proprio un contatto con il rider del team Gresini e nella carambola innescata sono stati coinvolti pure Marco Bezzecchi e Augusto Fernandez. L’incidente ha provocato le bandiere rosse e c’è poi stata una nuova ripartenza. Frankie, come gli altri colleghi caduti, è ripartito con la seconda moto. Solo sedicesimo al traguardo, grande delusione. Per lui e anche per Fabio Quartararo, che con l’altra Yamaha M1 è arrivato dodicesimo. 0 punti per entrambi.

MotoGP Jerez, penalità per Morbidelli: long lap penalty in Gara

Oggi il team Monster Energy Yamaha proverà a riscattarsi nella gara principale, però per Morbidelli sarà più difficile. Infatti, la sua manovra nella Sprint è stata giudicata troppo “ambiziosa” dagli Steward della FIM, che hanno deciso di comminargli una penalità da scontare nel pomeriggio di oggi: un long lap penalty. La Yamaha ha presentato ricorso, ma è stato rigettato.

Morbidelli ha avuto modo di commentare l’episodio di cui è stato protagonista: “Non avevo cercato di superare Marquez – riporta Crash.net – stavo facendo la mia curva. Lui è stato superato da Fabio ed è andato un po’ largo, ho visto lo spazio e ho fatto la mia linea stretta. Non mi ha visto e non ha lasciato spazio, così ha tagliato la traiettoria e ci siamo toccati. Non volevo superare nessuno“.

La posizione del pilota Yamaha è molto chiara. Ci ha tenuto anche a sottolineare la bravura di Takaaki Nakagami nel cercare di evitare un impatto pesante sul suo corpo, dopo la caduta: “Sono contento che non sia successo nulla di grave, perché ero rimasto in mezzo alla pista. Ringrazio soprattutto Nakagami per il suo riflesso. Penso che meriti un bel regalo, ne troverò uno. Ha fatto di tutto per evitarmi e mi ha colpito solo leggermente, poteva andare molto peggio“.

Foto: Yamaha Racing