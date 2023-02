MotoGP: Jack Miller e KTM, prove d’intesa

Lasciare un marchio per iniziare con un altro non è sempre facile. Jack Miller ha vissuto tre giorni intensi di test ufficiali a Sepang, ma chiaramente c’è ancora del lavoro da fare. Certo il passaggio da una Ducati Desmosedici ad una KTM RC16 non è immediato, ma l’incidente nell’ultimo giorno non l’ha particolarmente aiutato, visto che così ha chiuso 18°, senza time attack in una giornata ‘da qualifica’. Un piccolo intoppo che certo non preoccupa Miller, concentratissimo nella sua nuova avventura in MotoGP.

A piccoli passi

Le prove sono state soprattutto per Brad Binder, l’unico confermato, e Pol Espargaro, che un po’ di esperienza già ce l’ha sulla KTM. Per Jack Miller l’obiettivo principale di queste giornate era l’adattamento ad una moto ben diversa da quella con cui ha corso negli ultimi cinque anni. Anche se ormai c’è sempre meno tempo per questo, visti sia il livello attuale della categoria che il numero di giornate di test a disposizione, sempre più ridotto. Guardando la RC16, il nuovo motore convince Miller, che ha svolto tanto lavoro di set up e di geometrie per trovare il miglior feeling possibile in sella alla RC16. L’incidente alla curva 1 proprio nella mattinata dell’ultimo giorno l’ha un po’ rallentato, bisogna migliorare poi la percorrenza in curva, ma nel complesso il bilancio è positivo.

Miller: “Capire la moto e adattarci”

“A livello di set up, è un po’ come colpire un muro” ha dichiarato il pilota australiano a motogp.com alla fine dei tre giorni a Sepang. Si procede per piccoli ma costanti passi avanti. “Si tratta di capire la moto ed adattarci al meglio, per sfruttarne i punti di forza” ha continuato Miller. Come per gli altri della griglia MotoGP, tra un mese il circuito di Portimao ospiterà il test più importante, trattandosi dell’ultima occasione per svolgere qualche prova prima dell’inizio del campionato. Sarà un anno ricco di novità, incognite e cambiamenti, con il binomio Miller-KTM a rappresentare una delle collaborazioni più interessanti da osservare.

Foto: Valter Magatti