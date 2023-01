MotoGP: Jack Miller, la storia ti attende

Honda, Ducati, ora KTM. Jack Miller apre il ‘terzo capitolo’ della sua avventura MotoGP, iniziata nel 2015 col difficile doppio salto direttamente dalla Moto3 dopo il vice-campionato ottenuto proprio con KTM. Un ‘ritorno’ quindi, ma stavolta si tratta della RC16: Miller sarà un’aggiunta interessante per il costruttore di Mattinghofen proprio per l’esperienza accumulata assieme ad altri costruttori in classe regina (tre anni con HRC, cinque anni con la Rossa). Un bagaglio importante per la squadra, come hanno sottolineato sia Guidotti che Beirer. Una terza casa però vuole anche dire che Jack Miller ha la concreta possibilità di raggiungere un risultato storico in MotoGP.

I precedenti

Il pilota australiano potrebbe arrivare a vincere in gara anche con KTM? Miller entrerebbe a far parte di quello che è un club davvero esclusivo, quello dei vincitori di GP con ben tre case diverse. Dobbiamo tornare però indietro nel tempo, chi c’è riuscito si conta sulle dita di una mano. Ce l’ha fatta la leggenda britannica Mike Hailwood, che s’è preso i suoi successi col marchio di casa Norton, con l’italiano MV Agusta e con il giapponese Honda. Seguono altri due leggendari piloti del Motomondiale, ma a stelle e strisce: Randy Mamola ha vinto GP con Suzuki, Honda e Yamaha, Eddie Lawson ce l’ha fatta con Yamaha, Honda e Cagiva. Chiudiamo la brevissima lista con uno dei grandi italiani, Loris Capirossi: per ‘Capirex’ parliamo infatti di vittorie con Yamaha, Honda e Ducati. Cos’hanno in comune questi quattro piloti di un tempo? Che tutti ci sono riusciti quando la classe regina era ancora la 500cc!

Miller per la storia

Nessuno ce l’ha ancora fatta nell’attuale MotoGP. Per il #43 di casa KTM quindi si presenta una grande occasione. Non è l’unico: Maverick Vinalesdopo Suzuki e Yamaha, mira allo stesso obiettivo con Aprilia… L’australiano è ben conscio di questa possibilità e l’ha confermato nella giornata di presentazione del team. “È sicuramente un obiettivo” ha infatti dichiarato Miller. “È fantastico già essere considerato per questo risultato, ora sono nella giusta posizione per provarci. Spero davvero, lavoreremo per farcela, anche se sappiamo bene che la MotoGP attuale non è uno scherzo. Al momento siamo a due, vedremo per il terzo passo!” Con la Honda RC-V ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, che è anche il suo unico podio con l’Ala Dorata, mentre con la Ducati Desmosedici ha messo a referto tre successi, altri 18 podi e due pole position. E con la KTM RC16? Vedremo se in questo 2023 riuscirà a regalare qualche sorpresa.

Foto: motogp.com