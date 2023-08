MotoGP, Jack Miller e l’ipotesi Marquez-KTM: “Sarebbe fantastico”

La KTM è cresciuta molto nel 2023 e la classifica costruttori dice che è la seconda forza della MotoGP dietro alla Ducati, anche se dopo Silverstone deve stare attenta alla rimonta Aprilia. In questo weekend la MotoGP corre in Austria, sarà il gran premio di casa del marchio e sarà interessante vedere come se la caveranno i piloti. Su Brad Binder e Jack Miller ci sono grandi aspettative.

MotoGP, a Miller serve costanza: in Austria caccia al podio

Binder occupa il 4° posto nella classifica generale, è il primo dei non Ducati ed è distante 83 punti dal leader Pecco Bagnaia. Invece Miller è 8°, a -41 dal compagno di squadra e a -124 dal campione in carica. L’australiano anche nel 2023 ha confermato di avere il solito difetto di non essere abbastanza costante.

Potrebbe essere più avanti se fosse riuscito a essere maggiormente concreto in alcune gare. Anche se è al primo anno con la KTM e un po’ di adattamento è normale, la RC16 è una moto molto competitiva e a Jackass dovrebbe cercare di essere più vicino al suo teammate, anche se il sudafricano la conosce da più tempo e dunque parte avvantaggiato.

Il GP in Austria è importante per la squadra e il title sponsor, dovrà cercare di ben figurare. Al Red Bull Ring ha già conquistato dei podi, l’ultimo nel 2022, e il potenziale sembra alto per il weekend. Potrebbe avere una bella occasione di tornare a lottare per le migliori posizioni e di ottenere un risultato di prestigio.

Jack e l’ipotesi Marquez-KTM

Da tempo si parla di un eventuale futuro passaggio di Marc Marquez in KTM, qualcosa che potrà avvenire solo dal 2025. Infatti, il pilota spagnolo è sotto contratto con Honda per il 2024 e comunque non ci sarebbe spazio per lui nella squadra ufficiale austriaca.

Interpellato dai colleghi di Crash.net sull’argomento Marquez, Miller ha espresso il seguente punto di vista: “Se Marc corresse per KTM non mi interesserebbe, ma certamente sarebbe un bene per KTM. Sarebbe fantastico ingaggiare un grande nome come lui. Significa che stiamo facendo un buon lavoro, rendere la moto abbastanza appetibile da indurre uno che ha vinto otto titoli a cambiare“.

L’attuale pilota del team Repsol Honda ha già dichiarato che KTM è destinata a diventare il primo costruttore della MotoGP, quindi sarebbe ben felice di far parte del progetto. Red Bull è uno sponsor condiviso dalle parti e certamente vedrebbe di buon occhio l’operazione. Salvo colpi di scena clamorosi, è tutto rinviato al 2025.

Foto: KTM