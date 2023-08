MotoGP, Marc Marquez-KTM: prove di intesa… in pubblico

Marc Marquez si ritrova nella difficile situazione di restare fedele alla Honda “per contratto” e guardarsi intorno per il futuro. Rispetterà l’accordo plurimilionario con la Casa giapponese, ma nella mente c’è un costruttore europeo: KTM. L’affare non è possibile da un giorno all’altro, ma a Mattighofen iniziano a crederci per la stagione MotoGP 2025.

KTM elogia il lavoro della KTM

L’otto volte iridato e Pit Beirer si sono ritrovati a chiacchierare durante una trasmissione televisiva in onda su ServusTV, canale di cui Red Bull (sponsor sia di KTM che di Marquez) è proprietario e diretto gestore. Inevitabile una domanda sul possibile accostamento del campione al marchio austriaco. “Ho un contratto per il prossimo anno“, ha subito replicato Marc Marquez. Questo non significa che ci sia una sorta di accordo verbale fra le due parti, grazie anche all’intercessione del grande sponsor Red Bull. Il matrimonio per adesso è solo rimandato, i contratti restano blindatissimi per un altro anno, poi ognuno sarà libero di prendere le sue decisioni.

Nel corso dell’intervento mediatico, il fuoriclasse di Cervera non nasconde la sua ammirazione per i rivali. “KTM è migliorata tanto… Quando hanno cominciato erano molto indietro. Ora sono il produttore numero 2 nel campionato del mondo. Ma saranno i numeri 1 quanto prima. In una competizione come questa, l’ambizione è fondamentale, se hai ambizione puoi farcela. L’ambizione è nel dna di KTM. Hanno preso le decisioni giuste con gli ingegneri, i piloti e il team. Penso che sia fantastico quello che hanno fatto in MotoGP“.

Il 30enne Marc Marquez non ha tempo da perdere, per ambire al nono titolo mondiale serve un prototipo MotoGP competitivo. In questo momento il vento soffia dalla parte dei marchi europei. “Le corse sono uno sviluppo costante. E se ti siedi e ti rilassi, gli altri ti raggiungeranno“.

KTM rimanda le trattative

Dal canto suo Pit Beirer non chiude certo le porte al talento catalano. “È un complimento per noi essere associati a lui… Marc è di gran lunga il pilota di MotoGP di maggior successo che abbiamo con 59 vittorie. Sfortunatamente, temo che Marc non sarà nella nostra squadra il prossimo anno. Come ho detto, ha un contratto. Ne abbiamo discusso e ci ha dato una risposta chiara, questo ci basta. Ma questo non cambia il fatto che gli auguriamo ogni successo per tornare al top il prima possibile. Tutto il paddock augura a Marc di rimettersi in piedi, perché la scena ha bisogno di lui“.

