MotoGP India, Jorge Martin all’assalto di Bagnaia: “Sono a posto”

Buon secondo tempo per Jorge Martin nel turno di Prove MotoGP in India. Il pilota del team Prima Pramac Racing ha chiuso con un ritardo di soli 8 millesimi da Luca Marini, leader con la Ducati del team Mooney VR46. Lo spagnolo ha un buon passo e basandoci sulla giornata di oggi sembra facile pronosticarlo tra i protagonisti del weekend.

MotoGP India, Martin soddisfatto della sua situazione

Martin si è espresso positivamente sulla sua competitività al termine delle prove odierne al Buddh International Circuit. Queste le sue parole a Sky Sport MotoGP: “Sono a posto. Stamattina avevo un po’ più di problemi, ma comunque ho fatto dei bei giri e nel pomeriggio sono andato veramente forte. Mi trovavo bene. Il caldo è molto duro per tutti. Sono riuscito a fare bei tempi e anche un buon giro veloce“.

Il pilota madrileno ammette che qualche cambiamento alla sua Ducati Desmosedici GP23 è stato fatto negli ultimi mesi: “La base della moto è stata abbastanza uguale per tutto l’anno, ma è vero che sull’anteriore siamo andati nella direzione necessaria per far girare meglio la moto e renderla più agile. Mi ha aiutato ad avere più stabilità e fiducia, questo mi permette di frenare forte e girare bene. Ho un pacchetto molto buono“.

Jorge recupererà altri punti su Bagnaia?

Martin si è presentato in India con 36 punti di distacco da Pecco Bagnaia, leader della classifica generale MotoGP, e cercherà di ridurre questo gap. Anche se ha dichiarato di essere un pilota di team satellite e di non avere la pressione di dover puntare al titolo, è chiaro che un pensiero lo faccia.

Bagnaia non è ancora al 100% della condizione dopo il brutto incidente a Montmelò e pertanto lo spagnolo potrebbe approfittarne per rosicchiare altri punti. Sabato sarà una giornata interessante per capire meglio i valori in pista. Non si è mai corso al Buddh International Circuit e fare previsioni su come potrà andare non è semplice.

Foto: Prima Pramac Racing