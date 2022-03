MotoGP, il boss Tech3: “Motivazione alle stelle dopo il podio di Binder”

Motomondiale alla scoperta dell’Indonesia per la prima volta in 25 anni. Esordio anche per la MotoGP, erede della storica 500cc, ma sarà un ritorno a Mandalika dopo i test ufficiali, con tanto di polemiche su un tracciato ora sistemato per il grande evento. Seconda prova in top class per Remy Gardner e Raúl Fernández, entrambi sulla scia del podio di Binder in Qatar. Un risultato che KTM sta ancora festeggiando dopo i tanti precedenti da dimenticare. Sull’onda emotiva di questo piazzamento, i due esordienti di Tech3 sono carichi per il secondo round.

“È il primo tracciato sul quale siamo riusciti a realizzare qualche giro prima del GP” ha sottolineato Hervé Poncharal. A differenza delle annate precedenti infatti, in Qatar non c’è stato nessun test prima della corsa. “Sia Raúl che Remy hanno svolto un ottimo lavoro.” Il campione Moto2 in particolare con un polso ancora dolorante, ora invece la situazione è diversa. Il boss Tech3 poi rimarca l’umore dei suoi ragazzi: “La motivazione è alle stelle dopo la performance di Brad Binder e della sua KTM RC16. Entrambi sono andati bene in Qatar e non vedono l’ora di ripartire, puntando a lottare per la zona punti.”

Foto: motogp.com