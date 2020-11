MotoGP: Iker Lecuona positivo, è fuori dal GP di Valencia

Brutte notizie in casa Tech3: Iker Lecuona positivo all'ultimo test PCR. Niente Gran Premio di Valencia per il pilota spagnolo, si spera di recuperarlo per Portimao.

Finisce ancora prima di iniziare il GP MotoGP di Valencia di Iker Lecuona. Il pilota spagnolo è risultato positivo all’ultimo test PCR utile per disputare l’evento al Circuit Ricardo Tormo. Fortunatamente non mostra nessun sintomo, ma non potrà prendere parte nemmeno a questo fine settimana di gare. Tech3 si augura di recuperarlo almeno per l’ultimo evento dell’anno, di scena sulla pista portoghese di Portimao.

Lecuona aveva osservato i 10 giorni di quarantena precauzionale in seguito alla positività del fratello, con cui vive ad Andorra. Dopo il test negativo e l’OK dalle autorità andorrane, si era messo in viaggio molto presto per iniziare il GP a partire dalle FP3. Certo, prima serviva un ultimo test PCR per convalidare la sua presenza. Ma ecco la sorpresa: il test è positivo, Lecuona non può prendere parte a questo evento. Niente GP di casa quindi per il pilota valenciano.