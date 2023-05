MotoGP, Honda sul telaio Kalex: dubbi in attesa di Marc Marquez

Honda non ha altra via di uscita che continuare ad evolversi per uscire dal tunnel della crisi. Il ritorno di Marc Marquez potrebbe dare un’accelerazione a questo processo di riemersione da uno dei periodi più difficili nella sua storia MotoGP. La vittoria di Alex Rins in Texas è stato un lampo isolato, come confermato dal Gran Premio di Spagna, con Taka Nakagami che ha evitato un altro weekend drammatico con il nono posto.

L’esordio del telaio Kalex a Jerez

La giornata di test Irta a Jerez non ha regalato grandi sorrisi nel box Honda. Stefan Bradl ha provato per pochi giri il telaio Kalex, nella speranza di trovare più trazione e un miglior bilanciamento della RC213V. L’azienda tedesca dallo scorso anno si è messa al lavoro per sviluppare un telaio in alluminio con cui dare risposte tecniche al costruttore dell’Ala dorata. A provarlo per la prima volta è stato il collaudatore tedesco, ma una caduta prematura ha condizionato il lavoro del lunedì andaluso. Per questo motivo Alberto Puig ammette che “è troppo presto per prendere una decisione netta” sul futuro di questo telaio. In HRC serve “più tempo (per decidere), ma per ora le sensazioni sono positive“.

Stefan Bradl e Joan Mir non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, Alex Rins invece non ha avuto modo di provarlo. Ancora una volta il riccioluto ex Suzuki non manca di nascondere una certa delusione. “Sono rimasto piuttosto sorpreso, perché avevano detto che solo Stefan avrebbe provato il nuovo telaio. Poi ho sentito che anche Joan l’ha provato, anche se purtroppo la sua moto è andata in stallo alla curva 6“. Un problema elettrico, derivato probabilmente dalla caduta in mattinata del collaudatore tedesco, ha impedito al campione MotoGP 2020 di trarre conclusioni da un telaio che “ritiene diverso, ma non so se è più veloce“.

In attesa di Marc Marquez

Il team manager Alberto Puig non aggiunge altro sul telaio Kalex e fa eco alle parole di Joan Mir. “Al momento abbiamo bisogno di più tempo… I primi passi sono buoni… devono continuare a provarci“. A detta dell’ex pilota catalano “solo Stefan ha potuto provarlo e avremmo voluto che anche gli altri nostri piloti ci dessero la loro opinione. Purtroppo non siamo riusciti a farlo in questi test”. Tutti i piloti Honda hanno testato diversi aggiornamenti di aerodinamica, ma con esiti non molto positivi. Si cerca di mantenere alto l’ottimismo in attesa che a Le Mans ritorni Marc Marquez a indicare la retta via. “Abbiamo molte informazioni e molti dati che ovviamente analizzeremo per cercare di trovare soluzioni. Stiamo facendo progressi“.

Foto: MotoGP.com