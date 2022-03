MotoGP: Bezzecchi, Di Giannantonio e Binder, inizia lo spettacolo

Categoria regina del Motomondiale che presenta cinque esordienti al via quest’anno. Oltre alla sfida nello stesso box tra Remy Gardner e Raúl Fernández, in lista ci sono anche due italiani ed il “rookie più rookie”. Ovvero Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Darryn Binder, pronti al grande salto in MotoGP nei prossimi giorni in Qatar. Sottolineando la sfida “molto italiana” per i nostri due rappresentanti, in azione con squadre tricolori (VR46 e Gresini) ed entrambi in sella ad una Ducati GP21. Per quanto riguarda il giovane sudafricano, avrà l’arduo compito di adattarsi alla top class direttamente dalla Moto3, un doppio salto non da poco con la Yamaha M1 di RNF Team. Oltre ai favoriti della categoria, inizierà una bella battaglia anche tra i debuttanti.

Quello che non manca per tutti è certo l’emozione per l’esordio. “La prima gara in MotoGP sarà speciale, una cosa che mi ricorderò per sempre” ha sottolineato Marco Bezzecchi. “Correre con i più forti, nella massima categoria del nostro sport: è il sogno di ogni pilota.” Spinto dai vertici della sua squadra, che hanno rimarcato l’ottima preseason del rookie VR46. Nei test invece c’è stata qualche difficoltà in più per Fabio Di Giannantonio, rallentato da una gastroenterite. “Arrivo da un mese complicato a livello fisico” ha infatti ammesso l’alfiere del team Gresini. Il problema ora è alle spalle, si guarda con fiducia al primo GP. “L’obiettivo reale è continuare il mio processo di adattamento, l’obiettivo ottimista è andare subito a punti!”

Il terzo della lista è chiaramente un pilota che sarà un osservato speciale proprio per il doppio salto di cui si renderà protagonista. L’unico a farlo finora è stato Jack Miller. Un rischio, come ha ammesso lo stesso Razlan Razali, a capo della rinnovata squadra ex Petronas Yamaha SRT. Ma è anche una scommessa ed un’opportunità per Darryn Binder, chiaramente emozionato per questo esordio. “Stiamo procedendo un passo alla volta” ha rimarcato l’esordiente di RNF Team. “Ma sono fiducioso, mi sento bene in sella alla moto e non vedo l’ora di disputare il primo Gran Premio. Vedremo come va ed a che punto siamo, partiremo da lì.”

Foto: motogp.com