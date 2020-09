MotoGP: GP di Francia con pubblico? Decisione entro il 23 settembre

L'evento MotoGP in Francia potrebbe contare su una ridotta presenza di pubblico sugli spalti. Condizionale d'obbligo: a fine mese il responso delle autorità sanitarie.

Anche il Gran Premio MotoGP di Francia aperto al pubblico? Dai canali ufficiali del circuito trapela la possibilità di accogliere gente solo nella domenica di gare, anche se al momento rimane un’ipotesi. La decisione definitiva infatti verrà comunicata solamente attorno al 23 settembre, quando cioè si avrà un responso preciso dalle autorità sanitarie. La situazione infatti non appare particolarmente rosea nemmeno oltralpe…

Questo fine settimana Misano sarà il primo tracciato ad ospitare un evento del Motomondiale con pubblico. Chiaramente ridotto, e con tutte le precauzioni del caso: imponenti le misure per garantire la sicurezza a tutte le persone che occuperanno gli spalti. Porte chiuse in seguito in Catalunya, mentre sul Circuito Bugatti di Le Mans si ipotizza appunto l’apertura, sempre seguendo regole molto rigide. Ricordiamo che il GP avrà luogo nel weekend del 9-11 ottobre.

Chiaramente si tratterebbe nuovamente di un pubblico molto ridotto rispetto alla capienza complessiva (si ipotizza circa 10.000, come per Misano), e come anticipato probabilmente solo per la domenica. In caso arrivasse l’ok, allora si aprirà un periodo ‘speciale’ per assicurarsi i biglietti, dal 24 al 28 settembre. Chi li avesse già acquistati, avrà tre opzioni: fare domanda per la validità anche per questa occasione, tenerlo per il 2021 o chiedere il rimborso.