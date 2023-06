MotoGP, Gigi Dall’Igna: un nuovo progetto nell’agenda Ducati

Ducati ha in mente un solo obiettivo: fare il bis mondiale MotoGP e Superbike anche nel 2023, dopo la strepitosa annata precedente. Gigi Dall’Igna è entrato in Ducati Corse nell’ottobre 2013 come Direttore Generale e ci sono voluti nove anni prima di centrare il titolo piloti con Francesco Bagnaia e conquistare il WorldSBK con Alvaro Bautista. Un trionfo che era nell’aria già da tempo, con la Casa di Borgo Panigale che ha vinto il campionato costruttori tre volte di fila: nel 2020, 2021 e 2022.

Ducati verso il record-bis

Ducati non vuole solo ripetersi ma potrebbe persino migliorare i record dell’anno scorso: i quattro team e gli otto piloti hanno ottenuto 12 vittorie, ​​16 pole position e 32 podi, con due piloti (Bagnaia e Bastianini) nella top-3 finale. La stagione 2023 sembra altrettanto fiorente prima del GP d’Italia, con quattro vittorie nelle prime cinque gare, con Bagnaia a Portimao e Jerez e Bezzecchi a Termas e Le Mans. Anche quest’anno può contare su tre team clienti, un predominio numerico che proseguirà anche l’anno prossimo, nonostante Gresini non abbia ancora ufficializzato il prolungamento del contratto. Nonostante le voci di mercato il marchio emiliano non dovrebbe perdere nessuno dei suoi pezzi da novanta a breve termine, sebbene Yamaha provi a corteggiare Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

I piani per la Moto3

Gigi Dall’Igna prova a spingere oltre le sue strategie e nella lista dei desideri c’è la realizzazione di una Moto3, un pensiero che gironzola nella mente da un po’ di tempo. Nel settembre 2022 il titolare del team Speed-up, Luca Boscoscuro, ha presentato spunti per nuovi regolamenti tecnici nella classe cadetta del Motomondiale. I monocilindrici 250cc non consentono ai piloti di fare la differenza con le loro capacità di guida, da qui la proposta di aumentare la cilindrata e portare il numero di cilindri a due. Un’idea che ha accolto consensi a destra e a manca. In questo momento Ducati è concentrata su MotoGP, Superbike, Supersport e sulla nuova MotoE, per questo non ha spinto troppo sulla Moto3.

Ducati dalla Moto3 alla MotoGP

Un progetto che continua però ad essere nel mirino di Gigi Dall’Igna, desideroso di allevare giovani talenti in sella ad una Ducati, così da farli arrivare in Top Class già con una certa fiducia sulla Desmosedici GP. “Mi piacerebbe costruire una moto da corsa Moto3 perché dal punto di vista sportivo è uno dei migliori sistemi se puoi già scegliere i piloti della categoria Moto3. Ecco perché i costruttori attivi in ​​Moto3 hanno un grande vantaggio sugli altri costruttori che non sono coinvolti nelle classi piccole. Mi piacerebbe avere delle Ducati in Moto3“, ha ammesso a Speedweek.com.

In passato, quando lavorava per Aprilia, ha avuto a che fare con molti giovani piloti che sono poi diventati dei fuoriclasse in classe regina, vedi Stoner, Lorenzo, Bautista, Simoncelli. “Per questo la Moto3 è così importante. Se ti guadagni la fiducia dei piloti quando sono molto giovani, quella fiducia rimane, anche in MotoGP“.

Foto: MotoGP.com