Una gara per rivoluzionare il corso del MotoAmerica 2023. Per il terzo appuntamento stagionale la Superbike d’oltreoceano fa tappa sull’adrenalinico tracciato di Road America, presentatosi rinnovato con la prima riasfaltatura registratasi nella storia dell’impianto. Sarà anche per questa ragione, sta di fatto che, tra venerdì e sabato, se ne sono viste di tutti i colori in quel di Elkhart Lake. Una Ducati ritrovata con Josh Herrin poleman in 2’09″111 e sul podio, Cameron Beaubier vincitore con Tytlers BMW e nuovo capo-classifica di campionato a seguito del disastroso (fino a questo momento) weekend vissuto dall’invincibile trinomio Gagne-Attack-Yamaha, fuori dai giochi per un problema tecnico.

IL CALVARIO DI JAKE GAGNE

Nella narrazione di Gara 1, non si può non partire proprio dalle disavventure vissute dal bi-Campione in carica. Costretto a guardare tutti dai box nel corso delle prime qualifiche svoltesi venerdì per un problema tecnico riscontrato sulla sua R1, la giornata del sabato non è andata tanto meglio. Soltanto sesto nel secondo turno di cronometrate, Jake Gagne in Gara 1 di fatto non è mai stato della partita. Sempre lontano dalla zona-podio, ritrovandosi suo malgrado a lottare per un modesto (per il suo potenziale e velocità) quarto posto con il messicano Richie Escalante (Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki). Un risultato che, per l’evoluzione del fine settimana, avrebbe rappresentato un’occasione di salvare il salvabile, vanificato tuttavia da un nuovo problema tecnico riscontrato al settimo dei dodici giri previsti. Costretto ad alzare bandiera bianca, Gagne ha così rimediato un pesante (pesantissimo) zero ai fini-campionato.

BEAUBIER VINCE E COMANDA NEL MOTOAMERICA

Con Gagne fuori dai giochi, Cameron Beaubier ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione presentatasi, conquistando d’autorità Gara 1 e, per 4 lunghezze, la leadership di campionato. Il 5 volte Campione della Superbike al di là dell’Atlantico ha tuttavia vissuto una corsa tutta in salita, dovendo rimediare ad un garibaldina manovra di Josh Herrin in curva 3 nel corso del primo giro. Spedito ben al di fuori dalla traiettoria ideale, di conseguenza ha dovuto recuperare dalla settima posizione e, non da meno, un gap di 3″ dallo stesso Ducatista e dal proprio compagno di squadra PJ Jacobsen.

CAM AVVICINA IL RECORD

Un sorpasso dopo l’altro, viaggiando con una sequenza di tornate veloci sul 2’09”, Beaubier al quinto giro aveva già ripreso la coppia di testa, sferrando il doppio-attacco alla tornata seguente. In pieno rettifilo dei box sul proprio team-mate Jacobsen, ad altissima velocità affrontando il Moraine Sweep a scapito di Herrin. Così ‘Cam‘ ha messo in cassaforte la seconda affermazione stagionale dopo il memorabile hurrà di Gara 1 a Road Atlanta, portando a 56 il numero di successi nella Superbike americana, 11 dei quali conseguiti proprio sui saliscendi del Wisconsin. Nella più stretta attualità, una vittoria che gli consente di guardare tutti dall’alto verso il basso in campionato, comandando la classifica con 4 punticini di margine su Gagne.

FESTA IN CASA TYTLERS BMW

In una corsa conclusasi anzitempo a 4 giri dal termine con l’esposizione della bandiera rossa esposta per il cedimento del propulsore, in pieno curvone che immette sul rettifilo dei box, della Yamaha R1 di Zachary Butler (Redline Moto), il team Tytlers Cycle Racing fa festa. Dallo scorso anno formazione di riferimento BMW Motorrad nel MotoAmerica, non solo celebra la seconda vittoria con Beaubier, ma con PJ Jacobsen secondo porta due M 1000 RR nelle prime due posizioni. Una doppietta che riafferma la crescita BMW nella serie, finora mostratasi al top sul piano velocistico, ma con svariate difficoltà nello scaricare tutta la cavalleria a terra.

MOMENTO D’ORO PER BEAUBIER

Ci mette pertanto del suo un fenomenale Cameron Beaubier, il quale sta vivendo un effettivo stato di grazia sul piano agonistico. Non da meno, un periodo particolarmente felice per sé con la nascita del primogenito Brody Charles lo scorso 25 maggio, ma anche per tutta la sua famiglia. Nella mattinata suo fratello Ezra ha infatti conquistato una nuova vittoria in Gara 1 della classe Superstock 1000…

DUCATI RITROVA IL PODIO E LA POLE CON HERRIN

Possono abbozzare un sorriso anche in casa Warhorse HSBK Racing Ducati NYC. Inaspettatamente Josh Herrin è stato autore di una sorprendente pole position, lottando fino alla bandiera rossa con Jacobsen per il secondo posto. Il Campione MotoAmerica Supersport in carica ha dovuto subire un deciso sorpasso da parte dell’ex pilota del WorldSBK, dovendo tagliare la chicane e perdendo un po’ il contatto dalla BMW #99. Il terzo posto fa morale, per quanto i risultati della V4 R quest’anno siano ben lontani rispetto a quanto profuso lo scorso anno dal nostro Danilo Petrucci.

TONI ELIAS IN RISALITA

Con Cameron Petersen quinto e non al meglio per un recente infortunio, il team Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki piazza le due GSX-R 1000 di Richie Escalante e del rientrante Toni Elias rispettivamente in quarta e sesta posizione. Problemi altresì per Mathew Scholtz (Westby Racing Yamaha), addirittura ottavo e, un po’ come Gagne, oggettivamente mai della partita.

SPAZIO A GARA 2 DEL MOTOAMERICA SUPERBIKE

Archiviato un sabato ricco di colpi di scena, domenica 4 giugno andrà in scena Gara 2 del MotoAmerica Superbike ad Elkhart Lake con partenza alle 15:10 locali, le 22:10 italiane. Come sempre sarà il servizio in abbonamento MotoAmerica Live+ a garantire la trasmissione in diretta web streaming dell’evento.