MotoGP, Fabio Quartararo rabbia e dolore: “Ho dovuto spegnere la TV”

Il regno di Fabio Quartararo si chiude a Valencia al termine di una stagione MotoGP dal doppio volto. Fino al Sachsenring sembrava avesse narcotizzato il Mondiale, con 91 punti di vantaggio che lasciavano prevedere un esito scontato ancora prima della pausa estiva. Invece gara dopo gara ha visto Pecco Bagnaia avvicinarsi fino al sorpasso di Phillip Island, complice una Yamaha M1 con un handicap di potenza imperdonabile. Adesso c’è da assorbire la sconfitta e ripartire subito dal test Irta di martedì, per il 2023 ogni tassello dovrà essere al posto giusto per tenere testa alle Ducati.

Quartararo riparte dal test di Valencia

Nei primi giri del Gran Premio di Valencia Fabio Quartararo si è difeso magistralmente dagli attacchi di Pecco Bagnaia, con una serie di sorpassi e controsorpassi come mai era avvenuto in questo campionato. Il piemontese della Ducati ha perso anche un’aletta nel corpo a corpo, ‘El Diablo’ è riuscito ad allontanare il rivale, ma ormai aveva perso quasi un secondo dal terzetto di testa formato da Rins, Martin e Miller. Fino all’avanzata della KTM di Brad Binder che ha messo definitivamente fine ad ogni speranza. Non aveva alternative alla vittoria, ma è arrivato 4° alla bandiera a scacchi. “L’importante è avere dato il massimo dall’inizio alla fine. È stato un anno difficile. Non vedo l’ora che arrivi martedì per vedere il potenziale che abbiamo per il futuro“.

Riscatto nella prossima stagione MotoGP

Già dopo la vittoria di Misano 2021, quando si è aggiudicato il titolo MotoGP, Fabio Quartararo ha avviato un lungo tira e molla con la Casa di Iwata. Chiedeva più cavalli per il suo motore, ma durante la pausa invernale gli ingegneri non sono riusciti a soddisfare le sue richieste. Per settimane sembrava vicino al non rinnovo con la Yamaha, poi l’annunciata uscita di scena della Suzuki e alcune garanzie tecniche hanno fatto rientrare la crisi. “Abbiamo tre problemi. Uno è il motore e penso che stiamo lavorando bene. Sugli altri due problemi dovrò lavorare molto domani e martedì, quindi cambiamo un po’ il chip e proviamo qualcosa di molto importante per il prossimo test in Malesia“.

Congratulazioni a Pecco Bagnaia

Da vero campione si congratula con il vincente Pecco Bagnaia, è stato il primo a congratularsi con l’avversario della Ducati. “Devi essere un gentiluomo dall’inizio alla fine. Quando vinci è sempre facile essere un gentiluomo, ma quando perdi è difficile e dovevo farlo. Congratulazioni a lui, perché nella seconda parte del campionato è stato molto forte. Sappiamo che la Ducati è super veloce ed è la moto migliore, ma in Ducati è sempre stato il migliore. Ha fatto un’ottima seconda parte di stagione“.

I primi quindici minuti dopo la gara di Valencia sono stati i più difficili, dover mollare il titolo di campione non è facile per un vincente come ‘El Diablo’. “Ho dovuto spegnere la tv ai box per non guardare i festeggiamenti Ducati… Abbiamo perso il titolo ma tornerò“, ha promesso Fabio Quartararo. “La squadra sta lavorando sodo e non c’è motivo per cui non possiamo lottare per il titolo MotoGP nel 2023“.