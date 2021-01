MotoGP: Fabio Quartararo, prima visita al quartier generale Yamaha

Giornata nella sede Yamaha Motor Racing per Fabio Quartararo. Nei prossimi giorni girerà a Jerez (con moto stradale) durante i test SBK.

L’avvicinamento al team factory passa anche dalla visita al quartier generale Yamaha Motor Racing. Questa la tappa odierna di Fabio Quartararo, che si sta calando sempre più nel suo nuovo ruolo. Accanto a lui in questa prima visita ci sono Lin Jarvis e Massimo Meregalli. Una bella sfida attende il pilota francese in questa stagione MotoGP 2021: la speranza della casa dei tre diapason è di riuscire a tornare a lottare per il titolo, lui e Viñales sono ora gli uomini di punta del progetto.

Bisogna però attendere ancora per i primi test con la M1, vista la cancellazione delle prove a Sepang. Ma non così a lungo prima di girare in pista su una Yamaha, anche se stradale. Tra due giorni infatti Quartararo sarà protagonista a Jerez de la Frontera durante i test WorldSBK, anche se in sella ad una R1. Con lui anche il nuovo compagno di squadra Viñales, il prossimo alfiere Pramac Zarco, su MotoGP ufficiali invece il tester Ducati Pirro ed il collaudatore Honda Bradl.