MotoGP: Fabio Quartararo e Marc Marquez, senza di loro è il buio

In MotoGP si stanno verificando situazioni molto simili per due costruttori in particolare. Nello specifico Honda e Yamaha, che hanno ormai riposto tutte le loro speranze su un unico pilota. Marc Marquez e Fabio Quartararo infatti sono i soli a fare la differenza rispettivamente con la RC213V e la YZR-M1. Il primo più nel periodo precedente alla lesione, il secondo invece in questi ultimi anni. Due piloti con uno stesso compito, ovvero essere quelli da cui dipende il ‘destino’ dei due marchi nella classe regina del Motomondiale. Con i suoi lati positivi, ma anche negativi…

Marc Marquez e Honda, gioie e dolori

In quest’ultimo caso ci riferiamo al numero #93. La lesione a Jerez 2020 ed il ritorno troppo frettoloso hanno condotto Honda nel periodo difficile che dura attualmente. Al pluricampione di Cervera, che ha vissuto due anni ricchi di problemi, serve tempo per tornare completamente in forma, ma lo stesso discorso vale anche per la RC-V. Oltre al fatto che bisogna ritrovare quel giusto feeling tra pilota e moto del periodo precedente all’infortunio. Una sfida che entrambe le parti sono più che determinate a vincere, forti anche di un contratto in essere fino al 2024.

Nonché nel ricordo dei sei titoli piloti e cinque iridi costruttori dal 2013, anno del debutto del catalano in MotoGP, al 2019, prima della pandemia e del pasticcio in Spagna… Marc Marquez è diventato il perno dell’Ala Dorata, a lungo un fatto positivo ma più recentemente un problema ancora da risolvere. Ma nonostante tutto si sta dimostrando sempre l’unico pilota in grado di guidare questa moto e di riportarla al successo. Forse in un futuro vicino, come spera Honda… Da dire che il salvataggio a Jerez, qualcosa visto spesso in passato, ed i tanti test svolti sulla RC-V sono un buon segnale.

Fabio Quartararo faro Yamaha

Dall’altra parte c’è la situazione attuale a Iwata. Fabio Quartararo è diventato il punto di riferimento di un marchio che ormai sta vincendo solo con lui. Il 2022 si sta rivelando la conferma di qualcosa che si era intravisto già l’anno scorso, una ‘deriva’ verso un unico pilota. Discorso valido a metà, nel senso che il campionato 2021 è stato singolare, tra l’improvviso divorzio da Viñales e l’infortunio di Morbidelli. In questi primi sei GP però la situazione è già ben chiara: senza Quartararo, Yamaha scompare.

‘Morbido’ e Dovizioso stanno facendo molta fatica, mentre Binder è un capitolo a parte, visto che si tratta di un esordiente. “In Yamaha stanno seguendo Quartararo“ ha sottolineato l’iridato 125cc 2004 dopo la giornata di test ufficiali svolti a Jerez. Una scelta però che non critica. “Posso capirlo, anche quest’anno sta lottando per il Mondiale.” La casa dei tre diapason quindi segue la rotta francese. Ma è un bene? Nel 2021 Yamaha ha vinto il titolo, ma un nuovo caso Marquez-Honda è sempre dietro l’angolo…

Foto: motogp.com