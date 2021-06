MotoGP, Espargarò chiama Vinales: “Battermi non sarà facile”

Aleix Espargarò e Maverick Vinales potrebbero condividere il box Aprilia nella stagione MotoGP 2022: "Siamo come dei fratelli".

Aleix Espargarò chiude la prima parte di stagione all’8° posto in classifica MotoGP, dopo aver centrato un’altra top 10 nel GP di Assen. Inizia la lunga pausa estiva e per Aprilia saranno giorni intensi, in cui si lavorerà sull’evoluzione della RS-GP e sul mercato piloti. Maverick Vinales è una possibilità molto concreta, sarebbe un bel colpo dopo aver mancato la firma con un team satellite. “In realtà mi sono arrabbiato quando ho saputo da Massimo Rivola che nel 2022 non avremmo avuto più di due moto in pista“.

Già nel finale del 2020 la Casa di Noale ha riscontrato difficoltà a trovare un giovane pilota che sostituisse Andrea Iannone. Diversi giovani della Moto2 hanno preferito restare nella loro serie piuttosto che tentare la sfida con la RS-GP. “Penso che questi piloti che sono in Moto2 e si sono rifiutati si pentiranno di questa scelta in futuro. Hanno perso una grande opportunità e spero che il mio compagno di squadra nel 2022 possa essere un pilota davvero veloce e forte, perché ce lo meritiamo e non siamo lontani dai primi“.

Maverick-Aleix line-up 2022?

Secondo le voci del paddock Maverick Vinales sarebbe intenzionato a lasciare Yamaha per passare in Aprilia. Con Franco Morbidelli che salirebbe nel team factory. Una mossa che sicuramente farebbe piacere ad Aleix Espargarò, che da tempo chiede un compagno di squadra fortemente competitivo. Maverick ed Aleix hanno inoltre condiviso due stagioni in MotoGP nello stesso box targato Suzuki. “Bisogna avere rispetto soprattutto per Vinales, Yamaha e Aprilia. Quando succede qualcosa, lo diranno. L’unica cosa che posso dire è che dopo mio fratello Pol, Maverick Vinales è la persona più vicina a un fratello qui nel paddock. Ho un ottimo rapporto con lui”.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un comunicato che annunci il divorzio tra il pilota di Roses a Yamaha. Poi sarà il momento delle scelte, con Aprilia chiamata ad un grosso investimento. “Qualunque cosa faccia Vinales, lo sosterrò. Se tutto ciò è vero, lo apprezzerei senza dubbio come mio compagno di squadra, sarebbe una grande sfida per me batterlo. Sa che non avrà vita facile se vuole battermi”.

Foto: Getty Images