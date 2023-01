MotoGP, Enea Bastianini: “Per Marc Marquez non sarà facile”

La pausa invernale di Enea Bastianini trascorre senza troppe distrazioni. Natale in famiglia, il 25° compleanno (30 dicembre) e Capodanno a Cortina d’Ampezzo. Dopo quattro vittorie e due podi nella scorsa stagione MotoGP, il pilota romagnolo va alla ricerca della consacrazione con il team Ducati factory, che gli metterà a disposizione una Desmosedici GP23, 23 come il suo numero di livrea e l’anno del debutto con i colori ufficiali. Le stelle potrebbero incrociarsi a suo favore, pur consapevole di dovere fare i conti con una concorrenza agguerrita. A cominciare dall’interno del suo box, dove c’è il campione del mondo Pecco Bagnaia.

Gli errori del 2022

Questo Natale gli ha portato qualche simpatico regalo, come un paio di cuffie per ascoltare musica, una collanina con il suo numero, un nuovo rasoio per la barba. Non è andata troppo bene la suo bulldog francese, Hagrid, operato per un’otite e costretto a subire la mutilazione di parte di orecchio. Fortunatamente il 2022 lascia grandi ricordi a Enea Bastianini, subito veloce all’esordio con una vittoria a Losail, costringendo i vertici Ducati a prenderlo in considerazione per l’ascesa al team ufficiale. A tratti sembrava potesse competere per il titolo MotoGP, ma qualche errore ai box ha costretto a rimandare l’assalto al sogno iridato. “Gli errori bene o male ci sono stati, ma ho migliorato la qualifica“, ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’. “In gara ci siamo difesi bene“.

La Ducati della prossima stagione MotoGP

Anche nel 2023 l’approccio non cambia: il ‘Bestia’ vuole essere veloce da subito, anche se l’adattamento al team factory potrebbe richiedere un po’ di tempo. A cominciare dalla comunicazione con il team, “ci saranno molte più persone con cui relazionarmi e dovrò imparare nel modo migliore. Ma non mi spaventa“. Dopo un primo approccio nel test di Valencia dello scorso novembre, sarà a Sepang che avrà le idee più chiare sulla nuova Ducati Desmosedici GP23. Non è prevista nessuna rivoluzione, ma sicuramente alcuni dettagli cambieranno, che sono quelli che fanno la differenza nella MotoGP di oggi. C’è poi da fare i conti con la concorrenza, a cominciare da Pecco Bagnaia, desideroso di riconfermarsi.

Marc Marquez non preoccupa

I media stanno spingendo tanto sulla rivalità tra i due connazionali, invece Bastianini la vive molto serenamente. “Al momento ci ridiamo su. La rivalità ci sarà, ma siamo due persone molto tranquille, non vedo problemi tra noi“. La Ducati partirà sicuramente da favorita e nella prima parte di stagione bisognerà approfittarne. L’obiettivo della Casa emiliana è aprire un ciclo, ma bisognerà battere la concorrenza Aprilia. E poi c’è l’incognita Marc Marquez… “Per molti tanti anni è stato il riferimento, ma ora il livello si è alzato, ci sono più piloti veloci“, ha concluso Enea Bastianini. “Lotterà per il titolo, partirà per quello, ma per lui non sarà facile come prima“.

Foto: MotoGP.com