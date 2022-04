MotoGP, Enea Bastianini: “Meno test? Hanno fatto bene”

Nell’ultimo round a Portimao Enea Bastianini ha perso la leadership del campionato MotoGP a causa di una caduta, la seconda dopo quella nella prima manche di qualifiche. Un week-end da dimenticare per il pilota del team Gresini Racing che approda a Jerez con il solito obiettivo della top-5. In ballo non c’è solo la classifica, ma anche la possibile promozione nel team Ducati factory per il prossimo anno.

Bastianini a Jerez per la top-5

Con un bottino di 61 punti occupa la quarta posizione con un distacco di appena 8 punti da Fabio Quartararo e Alex Rins, 5 punti dal pilota Aprilia Aleix Espargarò. “Jerez è sicuramente una pista divertente, veniamo da un week-end molto difficile, a Portimao abbiamo faticato sul bagnato, poi la caduta del sabato ha compromesso la gara e sono ricaduto. Qui dobbiamo ripartire, nei test (di novembre, ndr) eravamo andati bene, ma le condizioni sono diverse, ora fa più caldo. Dobbiamo svolgere il nostro solito lavoro, partire con la nostra base, divertirci e fare del nostro meglio“.

Bisogna archiviare la tappa di Portimao con una buona prestazione capace di riportarlo alla ribalta di questo campionato MotoGP che ha intrapreso al di sopra di ogni aspettativa. “Ho perso dei punti importanti a Portimao, ma restiamo attaccati, il campionato è molto serrato e competitivo. Abbiamo un grande pacchetto, mi trovo bene con la moto e credo che anche a Jerez potremo essere veloci da subito“. Enea Bastianini non nasconde di voler puntare alle zone di vertice, forte delle due vittorie conseguite a Losail e Austin. “L’obiettivo resta la top-5, vedremo se cambia qualcosa durante il GP, Jerez è una pista difficile dove ci sono vari fattori da mettere insieme“.

Nuove regole MotoGP

La GP Commission nelle ultime ore ha annunciato nuove regola per il Mondiale MotoGP, con un numero di test ridotto. Una decisione che trova pareri opposti, ma che piace al pilota romagnolo: “Sono contento perché erano tanti i test e ti stancavi. Fare una sola giornata dopo Valencia sarà più che giusto, cambia poco ma qualcosa cambia. In inverno saranno tre + due, al posto di tre + tre. Ci sono sempre più Gran Premi e sempre più impegnativi, il livello è sempre più alto – ha concluso Bastianini -, quindi hanno fatto bene“.