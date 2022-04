SW-MOTECH ecco gli accessori special per la Triumph Trident 660

Dal suo lancio nella primavera del 2021, la moto naked di Triumph è stata un best seller. Non c’è da stupirsi, perché il potente motore a tre cilindri è super e la moto la colpisce per il suo design unico. La Trident 660 è così diventata una seria alternativa alle naked di successo. Mentre la MT-07 di Yamaha, la CB 650 R di Honda e la Z 650 di Kawasaki offrono motori a due cilindri robusti e collaudati, Triumph offre un motore a tre cilindri con 81 CV che offre prestazioni potenti in tutta la gamma di giri.

SW-MOTECH costruisce gli accessori adatti per il trasporto dei bagagli, la protezione e la sicurezza della moto naked di Hinckley. Ecco una selezione di accessori esclusivamente progettati per la Triumph Trident 660:

Trasporto bagagli sul serbatoio del Trident 660

L’anello del serbatoio PRO offre supporto per un totale di quattro modelli di borse della serie PRO. La selezione va dalla piccola e compatta borsa da serbatoio PRO Micro con un volume di tre litri alla borsa da serbatoio PRO Trial con un volume fino a 18 litri. Tutte le borse da serbatoio sono realizzate in robusto nylon balistico e la posizione sull’anello del serbatoio può essere regolata in base alle esigenze grazie all’anello superiore scorrevole.

Borse laterali PRO Blaze per la piccola naked di Triumph

I designer di SW-MOTECH hanno sviluppato due diversi sistemi di montaggio per borse laterali per il posteriore sottile e stretto. Il sistema di borse sportive PRO Blaze H con un volume totale fino a 40 litri è ideale per i motociclisti che viaggiano molto con la Trident 660 ma amano anche andare veloci. Le barre distanziatrici possono essere rimosse in pochi secondi e la parte posteriore è libera da borse e supporti.

Borse laterali e posteriori per la Triumph Trident

Se preferite fissare saldamente il portapacchi alla moto, si possono montare i portapacchi laterali SLC in acciaio verniciato a polvere nera. Sui collaudati portapacchi con attacco a tre punti si possono montare varie borse di SW-MOTECH: le borse Legend Gear LC1 e LC2 in materiale canvas cerato danno al Trident un look retrò e portano 13,5 o 9,8 litri di bagaglio su ciascun lato del sedile. Per chi preferisce un look più moderno, le borse laterali URBAN ABS sono in plastica ABS leggera e robusta. Le nuove borse SysBag WP nelle misure S e M si adattano bene anche alla Triumph Trident 660.

La Triumph Trident 600, piccola e maneggevole, è anche assai adatta all’uso in città. Per questo specifico utilizzo SW-Motech propone borse posteriori PRO, come la PRO Roadpack con volume da 8 a 14 litri, che si abbina molto bene al design delle borse da serbatoio PRO.

Protezione e comfort sul Trident 660

SW-MOTECH offre varie soluzioni per proteggere la Triumph Trident: In particolare, la robusta barra di protezione in tubo d’acciaio verniciato a polvere nera è ideale per proteggere la moto da danni in caso di incidenti e cadute. Un’opzione meno vistosa ta per proteggere il motore sono i tamponi di protezione del telaio, che vengono fissati alla moto nei punti di attacco portanti. Si integrano bene con l’aspetto generale della moto e possono prevenire possibili danni al motore in caso di caduta. Lo spoiler anteriore per il motore a tre cilindri del Trident 660 offre ancora più protezione. Realizzato in lamiera di alluminio spessa 2,5 millimetri verniciata a polvere nera, protegge il collettore del motore e il sottoscocca.

Altri accessori per la Triumph Trident

Per coloro che vogliono rendere il loro Trident ancora più particolare, i seguenti accessori sono disponibili da SW-MOTECH: Il parabrezza nero ha un bell’aspetto e devia meglio la corrente d’aria quando si viaggia forte. Per il serbatoio del liquido dei freni sul freno posteriore del Trident 660, SW-MOTECH ha sviluppato una protezione in lamiera di alluminio anodizzato nero con grande attenzione ai dettagli.

Altri accessori per la naked Triumph, come le protezioni per la leva, i tamponi per l’asse o una protezione per il faro, si possono trovare nel webshop di SW-MOTECH.