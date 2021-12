MotoGP, Enea Bastianini: “La Ducati GP21 è più semplice, obiettivo vittoria”

Enea Bastianini soddisfatto dopo il primo test MotoGP con la Ducati 2021. L'obiettivo per il prossimo Mondiale è la top-5, il sogno è vincere un GP.

Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio ritorneranno a fare coppia nel box Gresini Racing, ma stavolta sarà in MotoGP. Il ‘Bestia’ ha sulle spalle un anno di esperienza rispetto al collega, dopo una stagione pienamente in regola con le più alte aspettative. Due podi da rookie, entrambi sul circuito di Misano, con una Ducati GP19 dotata di qualche aggiornamento, ma pur sempre tecnicamente differente e inferiore rispetto ai piloti Pramac e Ducati factory.

Dal prossimo Mondiale MotoGP Enea Bastianini avrà una GP21 con gli ultimi aggiornamenti, quanto basta per poter compiere il prossimo step. Peccato per aver mancato il titolo di ‘Rookie of the Year’ nell’ultimo round di Valencia, ma il compagno di marca madrileno ha meritato di vincere la sfida. “Sono contento della mia stagione, complicata all’inizio perché ho dovuto imparare la categoria. Però le ultime gare sono andate come speravo, era il mio obiettivo stagionale. Ho lottato per il titolo di rookie ma all’ultima gara Jorge Martin è stato veramente forte. Mi do un 7,5“.

Dopo la fine del campionato ha provato la nuova Rossa nel test di Jerez, con valutazione pienamente positiva. “Ho provato la moto 2021, molto più facile rispetto alla 2019, ma sempre con il Dna della Ducati Desmosedici che avevo guidato fino a qualche giorno prima. Mi sono trovato molto bene, l’obiettivo è stare davanti in tutte le gare, mi piacerebbe essere costantemente tra i primi cinque. E magari ottenere una vittoria dove potrò, anche se adesso è prematuro porsi degli obiettivi – ha concluso Bastianini -. Prima deve iniziare la stagione“.