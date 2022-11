MotoGP, Enea Bastianini 5°: la caccia ad Aleix Espargarò è iniziata

Il circuito di Valencia si conferma terreno Ducati al termine della prima giornata di prove libere MotoGP. Quattro Desmosedici nelle prime quattro posizioni, con la Honda di Marc Marquez che interrompe la scia rossa, alle sue spalle Enea Bastianini che chiude 5° e con un ritardo ristretto di 177 millesimi dal best lap di Luca Marini. Il pilota Gresini Racing e il suo manager Carlo Pernat hanno molto di cui sorridere alla fine delle FP2, con il diretto rivale per il terzo posto Aleix Espargarò fuori dalla top-10. Qui le video highlights del venerdi

Bastianini 5° nel day-1 di Valencia

Chi ben comincia è a metà dell’opera ed Enea Bastianini non vuole assolutamente fallire il sorpasso in classifica finale. In ballo ci sono bonus economici su cui il manager ligure insiste da tempo. Il Ricardo Tormo non è mai stato il suo forte, lo scorso anno accusava problemi all’avantreno della sua Ducati. Ma quest’anno il feeling tra la GP21 del ‘Bestia’ e l’asfalto catalano sembra subito instaurato. “Abbiamo fatto una bella giornata. Stamattina è stato traumatico ritornare su un circuito così piccolo, è stato strano, ma ci siamo sistemati nelle FP2. Il vento ha dato qualche tregua e siamo riusciti a lavorare più serenamente, il time attack è andato bene anche se devo migliorare l’ultima curva e il T3. Ho perso un po’ il posteriore alla 13, ho perso tempo nel giro veloce, comunque il ritmo non è male, sono stato molto più costante rispetto al mattino. Domani dobbiamo fare un altro piccolo step per la gara“.

Enea a caccia del podio MotoGP

L’Aprilia di Aleix Espargarò ha faticato a trovare la quadra nel venerdì di MotoGP a Valencia, ma Enea Bastianini preferisce saggiamente concentrarsi su se stesso. “Mi sto focalizzando più sulla mia guida che sugli altri, non voglio pensare al campionato“. I piloti factory Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno montato la carena un po’ più piccola, il 24enne romagnolo invece ha preferito montare l’ultimo aggiornamento e confrontare le gomme soft e media all’anteriore, sabato proverà anche la hard per cercare più stabilità in frenata.

Del resto non è stato subito facile adattarsi alla pista di Cheste e gestire la moto. “Le prime condizioni erano abbastanza difficili“, ha spiegato il team manager Gresini Racing, Michele Masini. “La temperatura del tracciato non era ottimale e il vento ha dato un po’ di fastidio. E’ un pilota di statura non altissima, quindi per il controllo della moto ha avuto qualche difficoltà. Ha lavorato sull’elettronica, non sul set-up, ma le sensazioni sono buone“.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon

Foto di Valter Magatti