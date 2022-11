Superbike a Portimao ancora a lungo: ufficiale il rinnovo del contratto

Il Mondiale Superbike continuerà a correre a Portimao fino al 2027. In queste ore è stato ufficializzato il rinnovo del contratto tra Dorna e l’Autodromo Internacional do Algarve.

La tappa in Portogallo è ormai un grande classico del calendario del campionato SBK, che corre lì dal 2008 e non lo ha fatto solamente nel 2016. Il layout della pista è spettacolare e piace molto ai piloti, anche a quelli della MotoGP che dal 2020 hanno l’occasione di gareggiarci. Ci sono state tante battaglie e alcune vittorie storiche, come quelle di Troy Bayliss nel 2008 all’ultimo round prima del ritiro da campione del mondo. Il pilota più vincente della storia è Jonathan Rea, che vanta tredici trionfi sul tracciato portoghese.

Calendario Superbike, round a Portimao fino al 2027

Paulo Pinheiro, CEO dell’Autodromo Internacional do Algarve, ha commentato con entusiasmo il rinnovo contrattuale siglato: “Siamo orgogliosi di mantenere il nostro legame con il WorldSBK e di ospitare per altri cinque anni il round del Portogallo. Il WorldSBK è anche il primo evento andato in scena all’AIA di Portimao quando nel 2008 abbiamo aperto le porte per la prima volta. Ciò lo rende una parte speciale della nostra storia. Per noi è anche un’ottima occasione per mostrare la bellissima regione dell’Algarve“.

Evento chiave

Anche Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del Mondiale Superbike, si è detto soddisfatto di aver raggiunto un accordo sul prolungamento contrattuale per correre a lungo a Portimao: “Siamo lieti di aver siglato questa estensione del contratto per altri cinque anni. Il round del Portogallo è da sempre un evento chiave del campionato e il fatto che sia presente fino al 2027 sottolinea la sua importanza all’interno del calendario. Lo spettacolare layout del circuito fornisce sempre grande spettacolo e l’esperienza sul posto incontra gli elevati standard grazie alle strutture di livello mondiale“.

Il round di Portimao è uno dei più attesi della stagione SBK e non c’erano dubbi sul rinnovo. Nel 2023 sarà anche una tappa molto significativa del calendario MotoGP, visto che rappresenterà il primo appuntamento del campionato. Una novità dovuta al fatto che a Losail (Qatar), da anni sede del primo gran premio, sono stati programmati dei lavori necessari per adeguare il circuito alle richieste della F1.

Foto: WorldSBK.com