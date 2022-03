MotoGP, effetto Marquez: Honda sul mercato, Bastianini opzione possibile

L’incidente e il nuovo infortunio di Marc Marquez rimediato nel week-end di MotoGP a Mandalika spinge la Honda a muoversi sul mercato. Nei giorni scorsi Alberto Puig, team manager della HRC, ha pubblicamente allontanato ogni ipotesi di incertezza su Pol Espargarò e non poteva fare altrimenti in questa fase di stagione. Sarebbe una mancanza di rispetto per i piloti e destabilizzerebbe l’ambiente del box. Ma un colosso come quello giapponese non può restare inerme davanti all’ennesimo intoppo e dopo due anni (forse tre) senza grandi risultati.

Honda guarda al mercato piloti MotoGP

Nessuna incertezza sul contratto di Marc Marquez che resterà legato al marchio dell’Ala dorata fino al termine della stagione 2024. All’inizio del 2020 ha firmato un quadriennale da circa 100 milioni che verrà rispettato anche per motivi di immagine. Ma serve un nome che possa ambire al titolo MotoGP e Pol Espargarò non sembra avere le carte in regola, nonostante l’incoraggiante podio del Qatar. Un solo podio nel 2021 e, sebbene la nuova RC213V rifletta maggiormente il suo stile di guida, non è immaginabile vederlo lottare per il Mondiale. La sua tabella di marcia parla chiaro: in otto stagioni e due Gran Premi ha collezionato appena 8 podi (solo un 2° posto) e nessuna vittoria.

Inoltre il riaffiorare della diplopia semina incertezze sul recupero di Marc Marquez, sulla sua capacità di ritornare ai livelli di un tempo e riprendersi lo scettro iridato. Bisogna considerare l’idea di perderlo pe sempre e puntare su un nome nuovo per il futuro prossimo, già a cominciare dal 2023. Ed è in queste settimane che il mercato piloti della MotoGP offre le più grandi occasioni per il biennio successivo. I nomi sul taccuino restano i soliti due: Fabio Quartararo e Joan Mir. Entrambi arrivano da un prototipo con motore quattro cilindri in linea, quindi l’adattamento potrebbe richiedere tempo, ma al momento sono gli atleti più affermati e disponibili.

Altri due nomi papabili arrivano da casa Ducati. Uno fra Enea Bastianini e Jorge Martin potrebbe lasciare la Casa di Borgo Panigale al termine di questo campionato MotoGP, perché c’è una sola sella disponibile per il team factory (ammesso che Jack Miller non vinca nel ballottaggio a tre) ed entrambi vogliono una squadra ufficiale per il prossimo anno. A Termas de Rio Hondo fra una settimana i dialoghi fra manager e team si faranno più fitti. Nella speranza che un miracolo possa riportare Marc Marquez in pista quanto prima.