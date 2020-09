MotoGP: Ecco l’app “MWC” per i Gran Premi a Misano

I due Gran Premi a Misano si avvicinano. Le persone che accederanno al tracciato potranno contare anche sull'app 'MWC': ecco tutte le informazioni.

I due Gran Premi MotoGP a Misano saranno aperti ad un pubblico limitato. Tutte le persone che potranno accedere agli spalti saranno supportati da una nuova app realizzata per l’occasione: si chiama MWC, dalla sigla del Misano World Circuit. Il progetto era già in cantiere da tempo per questa stagione, ma ha subito una forte accelerazione a causa del lockdown e della necessità di trovare nuovi servizi alternativi a quelli ‘tradizionali’.

La nuova applicazione, già disponibile per i sistemi Android e Ios, è scaricabile al link http://app.misanocircuit.com/ ed offre la possibilità di pianificare in sicurezza la trasferta. I possessori di biglietti nominativi saranno così indirizzati al parcheggio dedicato tramite un Qr-code presente sul biglietto. Vengono poi ricordate tutte le prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza ‘Motogp Covid’. Infine, il virtual tour alla scoperta del circuito e l’intera offerta dei servizi.

“È un progetto strategico per il futuro” ha dichiarato Andrea Albani. “Quanto accaduto ci stimola ad interpretare il cambiamento inevitabile. È fondamentale promuovere il processo di ritorno alla normalità nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Ciò comporta la digitalizzazione dei servizi, per una più tempestiva informazione che connetta MWC con tutto ciò che lo rende quel grande parco dei motori che abbiamo costruito in questi anni nella Motor Valley.”