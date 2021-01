MotoGP: Ecco il nuovo programma dei test ufficiali in Qatar

Rivista la programmazione dei test ufficiali MotoGP in Qatar. Aggiunto lo shakedown, aumentano i giorni di prove. Tutte le novità.

In seguito alla cancellazione dei test MotoGP a Sepang, cambia la programmazione per quelli in Qatar. Aumentano le giornate di prove per i piloti, che passano da due a quattro, ma ci sarà anche un0 shakedown solamente per i rookie ed i collaudatori. Si aggiusta quindi la programmazione per cercare di far sì che i team arrivino più preparati possibile al primo GP della stagione, in programma proprio a Losail.

Si è svolto recentemente un incontro tra gli organizzatori del campionato ed i team della classe regina. In questo modo sono stati concordati insieme tutti i cambiamenti, per approfittare al meglio dei test in Qatar dopo la forzata cancellazione della trasferta malese. Si correrà a marzo, ma si comincia prima, precisamente proprio nei primissimi giorni del mese. Dopo i due giorni di set up, il 5 marzo sarà dedicato ad esordienti e collaudatori, per poi dare il via ai test veri e propri. Ecco la nuova programmazione.

3-4 marzo: Setup

5 marzo: Shakedown Test – solo per rookie e collaudatori

6-7 marzo: Official Test

10-12 marzo: Official Test