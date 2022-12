A Bologna è il giorno della festa Ducati, sul palco in Piazza Maggiore si celebra il doppio trionfo mondiale in MotoGP e Superbike. L’a.d. Claudio Domenicali è entusiasta di questo trionfo che porta la firma di Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista e di un intero reparto corse che ha saputo mettersi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, innovativo, della ricerca. “Stagione indimenticabile, non avevamo mai raggiunto questo risultato. Bello essere qui a festeggiare con due campioni del mondo nelle categorie più importanti“.

Ducati e il bis mondiale

Il titolo MotoGP mancava dal 2007, quindi anni fa fu Casey Stoner a portare in alto la bandiera Ducati. “Questa vittoria con Pecco è stata ancora più bella di quella del 2007“, frutto di una storica rimonta che l’ha portato da -91 a +17 punti su Fabio Quartararo. Fino al GP di Assen sembrava ormai svanita ogni speranza, ma nel box ci hanno sempre creduto. Soprattutto dopo i quattro successi consecutivi prima e dopo la pausa estiva. “Ci godiamo questo momento, poi si riparte da zero sia in un campionato che nell’altro. Dobbiamo dimostrare di meritarci i complimenti che il mondo ci sta facendo“, ha aggiunto Claudio Domenicali. “Questo fa partire la squadra in una situazione di concentrazione e consapevolezza, c’è la volontà di aprire un ciclo“.

Bagnaia, Bastianini e lo show MotoGP

La stagione 2023 si preannuncia sulla carta sin troppo entusiasmante. L’arrivo di Enea Bastianini al posto di Jack Miller, mette un’ulteriore manciata di sale su una prelibatezza tutta emiliana. “Enea e Pecco sono una squadra bellissima, non è stato facile scegliere tra Bastianini e Jorge Martin. Abbiamo creato un vivaio molto nutrito e alla fine Enea ha dimostrato di meritarsi il posto. Dopo Pecco è il pilota che ha vinto di più. A volte voi della stampa non ci aiutate a tenerli tranquilli – ha sottolineato il manager Ducati -, ma fa parte dello show, del gioco. Ci sentiamo parte di uno strumento che serve a far divertire tutti gli appassionati. Sarà interessante perché sono due caratteri frizzanti, sarà nostro compito limitarli in contorni adeguati“.

Ducati avanti tutta

Un ringraziamento speciale va anche ai vertici del marchio, che hanno investito e continuano a farlo per disegnare nuovi orizzonti non solo sportivi. “L’azienda era già concentrata nel piano di investimenti più importante della sua storia. Il 21 dicembre inaugureremo una nuova ala dello stabilimento, dove i clienti potranno venire a ritirare le moto. Ma è solo una delle cose che stiamo facendo. Investiamo anche nell’elettrificazione, abbiamo la MotoE“, ha ricordato Domenicali. “Abbiamo chiuso i primi nove mesi con un record di fatturato. I successi sportivi fanno da lubrificante in questa macchina che ha la sua parte più importante nella tecnologia dei prodotti“.